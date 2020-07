Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler dit envisager de vendre son usine française d'Hambach Reuters • 03/07/2020 à 15:53









(Actualisé avec précisions) FRANCFORT, 3 juillet (Reuters) - Daimler DAIGn.DE a dit vendredi envisager de vendre son usine française d'Hambach (Moselle), où le groupe automobile allemand produit la Smart, dans le cadre d'un vaste plan de réorganisation imputé aux retombées de la crise sanitaire liée au coronavirus. Selon le site internet de Daimler, 800 personnes sont employées dans cette usine construite en 1997 et d'où sont sorties 80.000 Smart en 2017. Daimler a annoncé l'année dernière qu'il allait transférer en Chine la production des versions électriques de ce véhicule compact. Le plan de restructuration de Daimler, également propriétaire de la marque Mercedes-Benz, se traduira par le passage d'une charge de restructuration de plusieurs centaines de millions d'euros. (Toms Sims, Nicolas Delame pour la version française, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées DAIMLER XETRA -1.09%