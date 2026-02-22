 Aller au contenu principal
DAE Capital s'apprête à racheter la société de leasing d'avions Macquarie Airfinance, selon certaines sources
information fournie par Reuters 22/02/2026 à 19:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Une mise en contexte) par Allison Lampert et Tim Hepher

Le loueur d'avions DAE Capital , basé à Dubaï, se rapproche d'un accord pour acheter le contrôle de la plateforme de leasing Macquarie AirFinance, selon deux sources industrielles. Les deux entreprises n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. En janvier, Reuters a rapporté que DAE faisait partie des candidats finaux pour les actifs de leasing d'avions de Macquarie, aux côtés de l'entreprise saoudienne AviLease et de l'entreprise qatarie Lesha Bank. Une vente fait suite à une série d'appels d'offres compétitifs, alors que la demande d'avions monte en flèche, les constructeurs d'avions commerciaux Boeing BA.N et Airbus AIR.PA n'étant pas en mesure de produire suffisamment de jets pour répondre à la demande des compagnies aériennes. Cela a créé une opportunité pour les propriétaires de bailleurs de vendre à des multiples premium.

En 2017, Dubai Aerospace Enterprise (DAE) a acquis AWAS, basée à Dublin, le dixième plus grand loueur d'avions au monde.

Fusions / Acquisitions

