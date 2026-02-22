 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Six nations: moins brillante, la France poursuit le sans-faute contre l'Italie
information fournie par AFP 22/02/2026 à 20:37

Le centre français Emilien Gailleton marque un essai lors de la victoire bonifiée du XV de France contre l'Italie (33-8), lors du Tournoi le 22 février 2026 à Villeneuve-d'Ascq ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Le centre français Emilien Gailleton marque un essai lors de la victoire bonifiée du XV de France contre l'Italie (33-8), lors du Tournoi le 22 février 2026 à Villeneuve-d'Ascq ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Le XV de France a poursuivi son Tournoi parfait avec une troisième victoire bonifiée en autant de matches dimanche à Villeneuve d'Ascq contre l'Italie (33-8) et apparaît plus que jamais lancé vers la victoire finale, voire le Grand Chelem.

Les Bleus ont pris la tête dès la quatrième minute et ont marqué cinq essais, contre un seul pour les Italiens, malgré une prestation collective moins aboutie que sur les dernières sorties. Une nouvelle victoire bonifiée en Ecosse lors du prochain match, dans deux semaines, leur assurerait le gain du Tournoi, après leur début en fanfare contre l'Irlande (36-14) et au pays de Galles (54-12).

L'écart face aux Italiens est confortable pour les Bleus, et montre bien la différence de niveau entre les deux sélections, même si les tricolores ont attendu les dix dernières minutes pour obtenir le bonus offensif.

L'absence de l'ouvreur Matthieu Jalibert, décidée samedi soir en raison d'une gêne au mollet, a sans doute un peu perturbé la belle mécanique bleue entrevue lors des deux démonstrations inaugurales. Les Français ont moins tenu le ballon face à des Italiens solides et prêts à exploiter les espaces laissés, mais collectivement trop limités pour faire dérailler le train conduit par le capitaine Antoine Dupont, encore une fois rayonnant dimanche.

"C'est intéressant de gagner avec un jeu moins flamboyant et tout aussi efficace", a remarqué le demi de mêlée après le match, estimant que "c'est plus les Italiens qui nous ont contrariés que le changement de composition en dernière minute".

Thomas Ramos lors de la victoire bonifiée du XV de FRance contre l'Italie (33-8), le 22 février 2026 à Villeneuve-d'Ascq ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Thomas Ramos lors de la victoire bonifiée du XV de FRance contre l'Italie (33-8), le 22 février 2026 à Villeneuve-d'Ascq ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Les Italiens, en maillot rouge, ont testé d'entrée les Français sur leur point fort, ils n'ont pas été déçus: une chandelle gagnée à la retombée par les Bleus qui s'est transformée en un ballon de contre-attaque conclue en vitesse par la fusée Louis Bielle-Biarrey (7-0, 4e).

C'est le huitième match consécutif dans le Tournoi dans lequel l'ailier français marque au moins un essai (12 en tout dans cette série), ce qui n'avait encore jamais été fait.

- Ecart en fin de match -

Loin des politesses de Fabien Galthié affirmant avant le match que "l'Italie peut gagner le Tournoi", les Bleus se sont montrés très efficaces, avec trois essais sur leur trois premières incursions dans les 22 mètres italiens et un net avantage à la demi-heure de jeu (19-0) après des réalisations d'Emmanuel Meafou (15) et Thomas Ramos (29). Le scénario du match était plus proche du fantastique 73-24 de 2025 à Rome que du triste 13-13 de 2024, déjà à Villeneuve-d'Ascq.

Mais les Bleus n'ont pas dégagé une impression de toute-puissance, avec plusieurs scories malgré le toit fermé du stade Pierre-Mauroy, à l'image de cette touche non trouvée sur une pénalité de Ramos puis de cette intervention manquée d'Emilien Gailleton, qui a failli envoyer les flèches italiennes à l'essai (23e).

Les Italiens ont réduit l'écart en première période après un ballon au ras mal négocié par Thomas Ramos, qui a essayé de jouer depuis son en-but, puis une pénalité sur mêlée juste avant la mi-temps (19-8), une force italienne qui se confirme match après match.

Les Bleus n'ont pas douté au retour des vestiaires, Fabien Galthié soulignant après le match "la formidable prestation défensive collective au milieu de terrain".

Symbole de cette puissance, le deuxième ligne Emmanuel Meafou a joué l'intégralité du match, dont il a été désigné meilleur joueur, avec son premier essai en bleu, trois défenseurs battus et dix plaquages.

"En deuxième mi-temps, ils nous ont privés de munitions", a reconnu le sélectionneur argentin de l'Italie Gonzalo Quesada.

Et le travail "d'usure", comme l'a salué l'ouvreur Thomas Ramos a fini par porter ses fruits. Après l'exclusion de 10 minutes pour l'ailier italien Louis Lynagh pour un en-avant volontaire (71e), l'ailier Gaël Dréan, pour sa première sélection, puis le centre Emilien Gailleton ont donné plus d'ampleur au score et le bonus offensif aux Bleus.

Sport
Coupe du monde de rugby
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le ministre délégué chargé de la Fonction publique, David Amiel, nommé au portefeuille des Comptes publics pour remplacer Amélie de Montchalin, le 13 octobre 2025 à Paris ( AFP / Alain JOCARD )
    Le ministre de la Fonction publique David Amiel nommé aux Comptes publics pour remplacer Mme de Montchalin
    information fournie par AFP 22.02.2026 21:24 

    L'actuel ministre délégué chargé de la Fonction publique, David Amiel, est nommé au portefeuille des Comptes publics pour remplacer Amélie de Montchalin, en route pour la Cour des comptes, a annoncé dimanche l'Elysée. "Sur la proposition du Premier ministre, le ... Lire la suite

  • Dans les Arènes de Vérone lors de la cérémonie de clôture des Jeux de Milan Cortina le 22 février 2026 ( AFP / PIERO CRUCIATTI )
    JO: après le dernier or, place à la cérémonie de clôture
    information fournie par AFP 22.02.2026 20:49 

    Après l'attribution de la 116e et dernière médaille d'or aux hockeyeurs américains dans l'après-midi, la cérémonie de clôture des JO de Milan Cortina a démarré dimanche soir dans le cadre antique des Arènes de Vérone, mettant à l'honneur la "beauté en action" dans ... Lire la suite

  • Des voies de circulation inondées par la crue de la Maine à Angers, le 22 février 2026 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )
    Lente décrue dans une partie de l'Ouest
    information fournie par AFP 22.02.2026 20:46 

    Une lente décrue s'est amorcée à Angers dimanche, mais prendra des jours, tandis que les flux des crues exceptionnelles de ce début 2026 continuent de se propager en aval sur les fleuves. La Loire-Atlantique, la Charente-Maritime et le Maine-et-Loire restent dimanche ... Lire la suite

  • Logo de Dassault Systèmes à Brest
    France-Pascal Daloz remplace Bernard Charlès à la tête du groupe Dassault Systèmes
    information fournie par Reuters 22.02.2026 20:38 

    ​Dassault Systèmes a exprimé dimanche son ​soutien à ​Pascal Daloz, ⁠nommé à ‌l'unanimité à la présidence ​du ‌conseil d'administration ⁠de l'entreprise en remplacement ⁠de ‌Bernard Charlès. Bernard ⁠Charlès ‌a ⁠démissionné avec effet ⁠immédiat samedi ‌de ses ​fonctions ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank