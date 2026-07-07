DA Davidson lance la couverture de Snap avec une recommandation “neutre” et un objectif de cours de 5 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 juillet - ** D.A. Davidson & Co lance sa couverture de Snap

SNAP.N avec une note “neutre” et un objectif de cours de 5 $, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse d’environ 8 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société de courtage indique que, malgré la croissance de son chiffre d’affaires, Snap reste confronté à des défis persistants en matière d’engagement des utilisateurs en Amérique du Nord et à des difficultés pour augmenter le revenu moyen par utilisateur (ARPU) publicitaire, ce qui devrait continuer à peser sur les prochains trimestres

** La société ajoute que les abonnements restent le point fort de l’activité et que ce segment semble sous-évalué par les investisseurs

** Specs est un produit très intéressant qui pourrait surprendre à la hausse compte tenu des attentes très faibles; il est toutefois confronté à un risque d’exécution en raison de son prix élevé et de la concurrence de Meta META.O , selon la société de courtage

** “Nous nous attendons à ce que Specs continue de peser sur les marges dans un avenir prévisible” – société de courtage

** Sur 43 sociétés de courtage, neuf attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, 31 “conserver” et trois “vendre”; leur objectif de cours médian est de 7 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse d’environ 42 % depuis le début de l’année