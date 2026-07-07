DA Davidson lance la couverture de Pinterest avec une recommandation « acheter » et un objectif de cours de 26 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 juillet - ** D.A. Davidson & Co lance la couverture de

PINS.N Pinterest avec une recommandation « acheter » et un objectif de cours de 26 dollars, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse d'environ 16 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La suite publicitaire Performance+ de PINS semble plus conviviale que certaines autres offres automatisées disponibles sur le marché – selon la société de courtage

** Les difficultés persistantes rencontrées par les grands détaillants face aux droits de douane ont en réalité permis à PINS de se concentrer sur d’autres catégories afin de réduire sa forte concentration sur le secteur de la grande distribution – société de courtage

** La réorganisation des ventes constituera un défi à court terme à l’international, mais devrait permettre à PINS d’enregistrer une croissance internationale plus forte dans les années à venir – société de courtage

** 18 des 38 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, et 20 la recommandation « conserver »; leur objectif de cours médian est de 27 dollars – données compilées par LSEG

** L'action PINS progresse de 0,8 % à 22,60 dollars en séance prolongée

** Depuis la dernière clôture, le titre a perdu environ 13 % cette année