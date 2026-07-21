D.R. Horton revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, les coûts élevés pesant sur ses marges

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D.R. Horton DHI.N a revu à la baisse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, les mesures incitatives mises en place par le constructeur immobilier à l'intention des acheteurs confrontés à des taux d'intérêt élevés et à une hausse des coûts ayant pesé sur les marges de l'entreprise.

Les constructeurs immobiliers américains doivent faire face à une hausse des coûts due à une inflation persistante, ainsi qu'aux droits de douane imposés par le président Donald Trump sur les principales matières premières utilisées dans la construction.

Voici quelques détails supplémentaires:

* “Les contraintes d'accessibilité financière et la prudence des consommateurs continuent d'affecter la demande de logements neufs”, a déclaré David Auld, président exécutif de D.R. Horton.

* L'affaiblissement de la confiance des consommateurs a incité les constructeurs à proposer des mesures incitatives, telles que des réductions des taux hypothécaires et des logements plus petits et plus abordables, afin de stimuler la demande – ce qui, en retour, a nui à leurs marges.

* La société, basée à Arlington, au Texas, table désormais sur un chiffre d’affaires consolidé pour 2026 compris entre 32,5 et 33,0 milliards de dollars, contre une fourchette prévisionnelle précédente comprise entre 33,5 et 34,5 milliards de dollars.

* Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur 33,67 milliards de dollars.

* “Nous prévoyons que nos primes de vente resteront élevées au cours du quatrième trimestre, leur niveau dépendant de la demande, des taux hypothécaires et d’autres conditions de marché”, a ajouté M. Auld.

* Sur une base diluée, la société a enregistré un bénéfice de 3,20 dollars par action au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 3,36 dollars par action il y a un an.