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D.R. Horton gagne du terrain après avoir prévu un chiffre d'affaires annuel supérieur aux attentes
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 avril -

** Les actions de D.R. Horton DHI.N augmentent de 2,9 % à 157 $ dans les échanges de pré-marché

** Le constructeur de maisons prévoit des revenus annuels de 33,5 à 34,5 milliards de dollars, dont le point médian est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 33,81 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** DHI T2 EPS a chuté à 2,24 $ contre 2,58 $ il y a un an, les revenus ont glissé à 7,56 milliards de dollars contre 7,73 milliards de dollars

** L'entreprise s'attend à ce que les incitations à la vente restent élevées, les niveaux dépendant de la demande et des taux d'intérêt hypothécaires

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté de 6,5 % depuis le début de l'année

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