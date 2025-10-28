D.R. Horton chute après que le bénéfice du quatrième trimestre a dépassé les prévisions

28 octobre - ** Les actions du constructeur de maisons D.R.Horton DHI.N chutent de près de 3,1% à environ 154 dollars dans les échanges de pré-marché

** La société annonce un bénéfice de 3,04 $ par action pour le quatrième trimestre, inférieur à l'estimation de Wall Street de 3,28 $ - données compilées par LSEG

** Cependant, les revenus de 9,7 milliards de dollars du 4ème trimestre dépassent les estimations des analystes qui étaient de 9,4 milliards de dollars

** Co prévoit des revenus pour l'année fiscale 2026 compris entre 33,5 et 35 milliards de dollars, contre une estimation de 34,66 milliards de dollars

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 13,6 $ depuis le début de l'année