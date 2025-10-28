 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 225,34
-0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

D.R. Horton chute après que le bénéfice du quatrième trimestre a dépassé les prévisions
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 12:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions du constructeur de maisons D.R.Horton DHI.N chutent de près de 3,1% à environ 154 dollars dans les échanges de pré-marché

** La société annonce un bénéfice de 3,04 $ par action pour le quatrième trimestre, inférieur à l'estimation de Wall Street de 3,28 $ - données compilées par LSEG

** Cependant, les revenus de 9,7 milliards de dollars du 4ème trimestre dépassent les estimations des analystes qui étaient de 9,4 milliards de dollars

** Co prévoit des revenus pour l'année fiscale 2026 compris entre 33,5 et 35 milliards de dollars, contre une estimation de 34,66 milliards de dollars

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 13,6 $ depuis le début de l'année

Valeurs associées

D R HORTON
158,740 USD NYSE +0,49%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank