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D.A.T.E. lance son introduction en Bourse pour accélérer le déploiement industriel et international de ses solutions thermiques pour la Deep Tech et la Défense
information fournie par Boursorama CP 09/09/2026 à 16:30
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• Une Offre d'un montant brut initial d'environ 11M€, dont 10M€ au titre de l'augmentation de capital et 1M€ au titre de la cession d'actions existantes

• Un Prix de l'Offre de19,36€ par action

• Des engagements de souscription pour un montant total de 5,03M€, soit environ 46 % du montant brut initial de l'Offre, émanant notamment de GenerisCapital Partners, VatelCapital, CambiumAsset Management, Sanso LongchampAsset Managementet d'administrateurs indépendants de la Société

• Une période de souscription du 9septembre 2026 au 21septembre 2026 inclus pour l'Offre à Prix Fermeet jusqu'au 22septembre 2026 à 12h00 (heure de Paris) pour le Placement Global

• Une offre éligibleaux principaux dispositifs fiscaux:PEA,PEA PME-ETI, FIP, FCPI, Article 150-0 B ter et IR-PME

• Un positionnement différenciant au coeur de marchés critiques, combinant expertise technologique, modèle industriel intégré, relations clients de long terme et portefeuille commercial de plus de 80 M€ 1sur 2026-2030, dont environ 29% bénéficient d'ores et déjà d'une forte visibilité

• Une trajectoire de croissance ambitieuse, avec un chiffre d'affaires attendu entre 5 et 6 M€ en 2026 et supérieur à 35 M€ à horizon 2030, assorti d'une marge d'EBITDA supérieure à 30 %

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