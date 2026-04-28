D.A. Davidson lance la couverture de Micron avec une recommandation “d'achat”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 avril - ** D.A. Davidson lance la couverture du fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O avec une recommandation “Achat” et un objectif de cours de 1 000 dollars, ce qui représente un potentiel de hausse de 90,6 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage estime que l'intelligence artificielle est à l'origine d'un cycle de mémoire plus long que d'habitude, le déploiement informatique et la génération de demande s'inscrivant dans une boucle de rétroaction positive

** L'action de la société recule de près de 4,11 % à 503 $ en pré-ouverture

** “Le marché continue d'analyser le cycle à travers le prisme des ralentissements antérieurs, ce qui semble sous-estimer l'environnement de la demande, en particulier par rapport au reste du secteur des semi-conducteurs”, déclare D.A. Davidson

** Il ajoute: “Compte tenu du leadership de Micron en matière de nœuds et de ce que nous considérons comme une capacité bénéficiaire durable, nous voyons un potentiel de hausse significatif pour l'action”

** Quarante-quatre analystes attribuent en moyenne la note “acheter” au titre; le cours cible médian est de 549 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, MU affichait une hausse d'environ 84 % depuis le début de l'année