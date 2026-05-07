Cytokinetics recule après avoir levé 700 millions de dollars grâce à une vente d'actions destinée à financer un médicament pour le cœur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 mai - ** L'action Cytokinetics CYTK.O recule de 1,1 % à 74 $ en pré-ouverture après la fixation du prix d'une offre secondaire de 700 millions de dollars ** Mercredi en fin de journée, la société a vendu environ 9,86 millions d'actions à 71 dollars, soit une décote de 5,1 % par rapport au dernier cours ** L'action CYTK a clôturé en hausse d'environ 17 % mardi, à 77,09 $, son plus haut niveau depuis plus de deux ans, après que la société a annoncé que son médicament, l'aficamten, avait atteint les deux objectifs d'une étude de phase avancée sur la cardiomyopathie hypertrophique non obstructive, une maladie cardiaque génétique ** Son action a chuté de 2,9 % mercredi après que la société a annoncé mardi soir une levée de fonds de 650 millions de dollars pour financer le lancement commercial de l'aficamten, approuvé sous le nom de marque Myqorzo, et faire progresser son pipeline, selon le prospectus

** Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan et Jefferies sont les co-teneurs de livre

** Avant l'offre, CYTK, basée à South San Francisco, en Californie, comptait environ 124,2 millions d'actions en circulation

** Mercredi, l'action affichait une hausse d'environ 18 % depuis le début de l'année et de 120 % au cours des 12 derniers mois

** 18 analystes sur 21 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, 3 la note “conserver”; objectif de cours médian de 102,50 $, selon les dernières données de LSEG