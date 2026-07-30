Cytokinetics obtient l'autorisation de mise sur le marché au Royaume-Uni et le soutien du NICE pour un médicament destiné au traitement des maladies cardiaques

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L'autorité britannique de régulation des médicaments a approuvé jeudi le médicament de Cytokinetics

CYTK.O pour le traitement d'une maladie cardiaque rare. L'organisme national chargé d'évaluer le rapport coût-efficacité a recommandé son remboursement par le NHS, ce qui pourrait concerner environ 6 600 patients.

Ce médicament, commercialisé sous le nom de Myqorzo, est indiqué chez les patients atteints de cardiomyopathie hypertrophique obstructive (oHCM), une pathologie dans laquelle le muscle cardiaque s'épaissit de manière anormale et forme une obstruction pouvant réduire le débit sanguin vers l'organisme.

Voici quelques détails:

* L’organisme britannique de contrôle du rapport coût-efficacité, le National Institute for Health and Care Excellence (NICE), a recommandé le Myqorzo, dont le nom chimique est l’aficamten, pour les patients adultes éligibles en Angleterre et au Pays de Galles, ouvrant ainsi la voie à son remboursement par le NHS.

* La recommandation du NICE concerne les adultes atteints d’oHCM symptomatique classés en classe II ou III selon la New York Heart Association (NYHA).

* Ce traitement peut être utilisé en complément des traitements standard, ou en monothérapie lorsque ces médicaments ne sont pas adaptés.

* Au Royaume-Uni, environ 1 personne sur 500 est atteinte de cardiomyopathie hypertrophique (CMH), et dans près de la moitié des cas, cette affection est héréditaire.

* L’autorisation accordée par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) s’appuie sur des données issues d’essais cliniques de phase avancée dans lesquels les patients traités par Myqorzo pendant 24 semaines ont présenté une amélioration statistiquement significative de la consommation maximale d’oxygène, un indicateur de la capacité d’effort, par rapport à ceux recevant un placebo.

* Myqorzo est un inhibiteur de la myosine cardiaque, appartenant à la même classe que le Camzyos de Bristol Myers Squibb BMY.N , qui est autorisé pour la même affection.

* Cette autorisation étend la présence de Myqorzo au-delà des États-Unis, où la FDA a approuvé le médicament en décembre 2025 et où Cytokinetics a lancé sa commercialisation en janvier.