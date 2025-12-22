Cytokinetics bondit après l'approbation par la FDA de son médicament contre une maladie cardiaque rare

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

22 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Cytokinetics CYTK.O augmentent de 12,1 % à 70,27 $

** La Food and Drug Administration américaine a approuvé vendredi le médicament oral de Cytokinetics pour traiter une maladie cardiaque rare appelée cardiomyopathie hypertrophique obstructive

** "Globalement, cela correspondait bien à nos attentes et à celles des investisseurs en général, d'après nos conversations" - J.P.Morgan

** Le médicament très surveillé, commercialisé sous le nom de Myqorzo, sera en concurrence avec le Camzyos de Bristol Myers

BMY.N

** Nous pensons que le Camzyos de BMY conservera son avantage en termes de parts de marché par rapport au Myqorzo de CYTK dans l'oHCM", a déclaré Seamus Fernandez, analyste chez Guggenheim Partners

** Leerink Partners relève le PT de 73 à 83 dollars et déclare "nous pensons que la configuration de l'action est positive à ces niveaux, car nous restons optimistes quant à l'opportunité de marché à long terme de Myqorzo"

** Nous pensons que la société est parfaitement préparée et financée de manière optimale pour mener à bien le lancement" - Citizens

** L'approbation lui permet de tirer 175 millions de dollars supplémentaires dans le cadre de son accord de prêt avec Royalty Pharma, ajoute Citizens

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a progressé de 47,4 % depuis le début de l'année