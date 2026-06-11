Cypress Creek lève 3,5 milliards de dollars pour l'un des plus grands projets solaires et de stockage par batterie aux États-Unis

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Le producteur d'électricité Cypress Creek Energy a annoncé jeudi avoir obtenu un financement de 3,5 milliards de dollars pour ce qu'il a qualifié de l'un des plus grands projets solaires et de stockage par batterie aux États-Unis.

Ce financement permettra de soutenir les deux premières phases du projet Arkansas Steel River Energy Center, qui ajoutera 1,63 gigawatt d'énergie solaire et 1,9 gigawattheure de stockage par batterie au réseau régional, avec des ventes d'électricité à long terme garanties par un contrat d'achat d'électricité virtuel, a déclaré Cypress.

La demande en électricité aux États-Unis a atteint des niveaux records en 2025 et devrait s'accélérer à mesure que les entreprises technologiques augmentent leur consommation d'électricité dans des centres de données en pleine expansion, stimulant ainsi la demande en énergie solaire et en stockage par batterie.

Google et Meta, entre autres, ont annoncé cette année des accords visant à se procurer des dizaines de milliers de mégawattheures de stockage par batterie, ainsi que de l'énergie solaire et d'autres énergies propres, pour les charges de travail liées à l'IA dans les centres de données.

La capacité de stockage d'énergie a augmenté de 32 % au cours du trimestre par rapport à l'année précédente, selon un rapport de la Solar Energy Industries Association et de Benchmark Mineral Intelligence.

Cypress a indiqué que le financement avait été souscrit par Barclays, BNP Paribas, Santander et Wells Fargo, ainsi que par un important investisseur dont l'identité n'a pas été révélée, via un mécanisme de « tax equity ».

La société prévoit que le projet sera achevé en trois phases d'ici 2029, pour une capacité finale de 2,45 GW d'énergie solaire et 2,9 GWh de stockage.