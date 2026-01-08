 Aller au contenu principal
Cyera évaluée à 9 milliards de dollars : l'entreprise de sécurité des données lève 400 millions de dollars
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 15:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de sécurité des données Cyera a déclaré jeudi avoir levé 400 millions de dollars lors d'un tour de table tardif, son évaluation ayant triplé en un peu plus d'un an pour atteindre 9 milliards de dollars, ce qui met en évidence l'augmentation de la demande d'outils de protection des données pilotés par l'IA.

La société était évaluée à 3 milliards de dollars lors d'un tour de table en novembre 2024, et ce montant a grimpé à 6 milliards de dollars lors de son tour de table précédent en juin , lorsqu'elle a levé 540 millions de dollars.

La montée en flèche de l'évaluation souligne l'appétit des investisseurs pour les sociétés de sécurité des données, dont les outils aident les entreprises à protéger les données tout en augmentant l 'utilisation de l'IA générative dans leurs opérations et en faisant face à des menaces croissantes en matière de cybersécurité.

Le tour de série F, mené par des fonds gérés par Blackstone

BX.N , porte le capital total levé par Cyera à plus de 1,7 milliard de dollars, a déclaré la société.

Les bailleurs de fonds existants, dont Accel, Coatue et Lightspeed Venture Partners, ont également participé à ce tour de table.

Une série de cyberattaques ayant entraîné des fuites de données et des pertes financières dans le monde entier a fait exploser la demande de services de sécurité numérique avancés.

Cyera fournit des logiciels qui aident les entreprises à trouver, classer et sécuriser les données sensibles dans les systèmes en nuage et sur site, ce qui leur permet de surveiller les risques et de répondre aux exigences réglementaires.

Le produit de ce tour de table permettra de stimuler le développement de produits, l'expansion mondiale et les partenariats, a déclaré Cyera.

Valeurs associées

BLACKSTONE
153,570 USD NYSE 0,00%
