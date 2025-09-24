 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Cyclerion Therapeutics profite de l'accord conclu avec le MIT pour développer un médicament contre la dépression
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 12:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Cyclerion Therapeutics CYCN.O augmentent de 43% à 4,33 $ avant le marché

** La société a déclaré tard mardi qu'elle se relançait en tant que société spécialisée dans la neuropsychiatrie après avoir signé un accord de licence avec le Massachusetts Institute of Technology

** Son programme principal cible la dépression résistante au traitement en utilisant une technologie basée sur l'anesthésie

** Un essai de phase intermédiaire devrait débuter en 2026 et les données devraient être disponibles en 2027, a déclaré la société

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 6,2 % depuis le début de l'année

