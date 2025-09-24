Cyclerion Therapeutics profite de l'accord conclu avec le MIT pour développer un médicament contre la dépression

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
24 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Cyclerion Therapeutics CYCN.O augmentent de 43% à 4,33 $ avant le marché
** La société a déclaré tard mardi qu'elle se relançait en tant que société spécialisée dans la neuropsychiatrie après avoir signé un accord de licence avec le Massachusetts Institute of Technology
** Son programme principal cible la dépression résistante au traitement en utilisant une technologie basée sur l'anesthésie
** Un essai de phase intermédiaire devrait débuter en 2026 et les données devraient être disponibles en 2027, a déclaré la société
** À la dernière clôture, l'action a baissé de 6,2 % depuis le début de l'année
