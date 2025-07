Cybersécurité : les "cyber combattants" des forces armées françaises seront formés par Airbus

L'Académie de la CyberDéfense du Commandement de la cyberdéfense (COMCYBER) en région rennaise, le 18 mars 2021. ( AFP / DAMIEN MEYER )

Un contrat de huit ans et d'un "montant maximal" de 250 millions d'euros. Airbus et la Direction générale de l'armement (DGA) ont annoncé ce vendredi 11 juillet que l'avionneur va former les futurs experts en cybersécurité du ministère français des Armées.

La DGA "vient de notifier à Airbus Defence and Space, le lancement d'un contrat cadre pour la formation et l'entraînement à la cyberdéfense de l'ensemble des experts en cybersécurité du ministère des Armées, notamment les cyber combattants des forces armées", a précisé Airbus dans un communiqué.

"Simuler des scénarios d'attaque-défense"

"Le contrat d'une durée de huit ans, conduit par Airbus Defence and Space et co-traitant Neverhack, couvre le développement, la réalisation et le maintien en condition opérationnelle de plateformes d'entraînement, ainsi que la fourniture de prestations de formation et d'entraînement, y compris l'élaboration de scénarios opérationnels de cyberdéfense", selon la même source. "Il prévoit notamment d'équiper l'Académie de la CyberDéfense du Commandement de la cyberdéfense (COMCYBER) en région rennaise, d'un centre d'entraînement à la cyberdéfense", a poursuivi Airbus.

Il s'agira en particulier de "simuler des scénarios d'attaque-défense dans le cadre d'opérations militaires du champ de bataille numérique, ainsi que dans le cadre d'exercices à grande échelle, au plan national, interarmées ou encore multinational", selon Airbus. La DGA, dans un communiqué séparé, a chiffré ce contrat à "un montant maximal de 250 millions d'euros".