CYBERGUN : Résultats semestriels 2023

1 er novembre 2023

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, annonce ses résultats semestriels 2023 non audités.

FAITS MARQUANTS

Depuis le début de l'exercice, le Groupe CYBERGUN a enregistré plusieurs mouvements stratégiques dont :

La signature de deux nouveaux accords de licence mondiale exclusive, avec CENTURY ARMS, fabriquant des emblématiques MOSIN-NAGANT M91, MAKAROV ou KAR 98, et SHADOW SYSTEMS, experts des pistolets développés sur la plateforme GLOCK ;

La confirmation, par un courrier électronique du 1 er juillet 2023, que le grand manufacturier d'armes pour lequel CYBERGUN a développé une arme révolutionnaire, « (…) continu(e) (son) étude approfondie du marché afin de déterminer le meilleur scénario pour le futur. » et que « plusieurs options sont sur la table actuellement et CYBERGUN reste un partenaire de choix pour une des options. » même si, à date, aucune décision n'a été annoncée ;

juillet 2023, que le grand manufacturier d'armes pour lequel CYBERGUN a développé une arme révolutionnaire, « (…) continu(e) (son) étude approfondie du marché afin de déterminer le meilleur scénario pour le futur. » et que « plusieurs options sont sur la table actuellement et CYBERGUN reste un partenaire de choix pour une des options. » même si, à date, aucune décision n'a été annoncée ; La signature d'un accord de distribution exclusif entre VERNEY-CARRON et RIVOLIER, l'une des plus anciennes entreprises françaises spécialisées dans la distribution d'équipements de chasse et de tir, assorti d'un ambitieux plan de développement allant de près d'1 MEUR de chiffre d'affaires dès le deuxième semestre 2023 à près de 7 MEUR en 2026 ;

Le début du programme d' equitization des obligations remboursables en actions (ORA) émises en 2022, processus vertueux permettant de désendetter l'entreprise tout en renforçant progressivement ses fonds propres, et une nouvelle émission obligataire de 1 MEUR réalisée en juillet 2023 dans le cadre de ce programme.

ANALYSE DES RESULTATS

Au 1 er semestre 2023, CYBERGUN a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 28,3 MEUR, en croissance de +25% en données publiées et de +14% à périmètre constant (hors intégration de VERNEY-CARRON).

Le pôle Civil a généré un chiffre d'affaires de 17,2 MEUR, en croissance de +17%, et le pôle Militaire a généré un chiffre d'affaires de 11,1 MEUR, en progression de +41%, dont 2,5 MEUR lié à l'intégration de VERNEY-CARRON.

L'analyse du résultat opérationnel, à -2,4 MEUR, fait ressortir :

Une activité Civil B2B (pôle historique) à l'équilibre ;

Une activité Civil B2C en phase d'investissement de croissance pour assurer la montée en puissance progressive du site marchand commun evike-europe.com ;

; Une activité Militaire déficitaire en raison de la non-reconnaissance du chiffre d'affaires sur les contrats longs et des lourds investissements réalisés pour relancer VERNEY-CARRON.

A noter que 50% de la perte opérationnelle est liée à l'amortissement des investissements et aux provisions, essentiellement sur le pôle Militaire. Au 1 er semestre 2022, CYBERGUN ne supportait pas ces coûts additionnels (produit net de +0,3 MEUR).

Le résultat financier, à -1,0 MEUR, est intégralement lié au traitement comptable (« non cash ») de l' equitization de la dette obligataire mis en place pour soutenir le développement du pôle Militaire.

Ce résultat est compensé par la quote-part attribuée aux minoritaires, à nouveau sur le pôle Militaire, de sorte que le résultat net, à -2,5 MEUR, est proche du résultat opérationnel avec, là encore, un pôle Civil B2B à l'équilibre.

ANALYSE DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE

Au 30 juin 2023, CYBERGUN dispose de 37 MEUR de fonds propres, dont 5,1 MEUR d'autres fonds propres constitués par l'émission obligataire de décembre 2022 dont l'equitization via une fiducie-gestion a débuté en janvier 2023.

Les dettes financières, hors dettes locatives (application comptable de la norme IFRS 16), s'élèvent à 5,5 MEUR à fin juin 2023, dont 3,8 MEUR de PGE souscrit par le pôle Militaire et pour lequel le Groupe étudie les possibilités de mise en adéquation avec le rythme actuel de déploiement de ces activités. La trésorerie brute ressort à 1,7 MEUR.

Hugo BRUGIÈRE, Président Directeur Général de CYBERGUN, déclare : « Nous bouclons un 1 er semestre 2023 contrasté avec des avancées marquantes, telles que la consolidation de notre portefeuille de licences et la solidité de notre activité historique, des espoirs, notamment autour de nos accords avec EVIKE, et des points de vigilance, liés pour principalement au domaine Militaire qui a vu l'essentiel de ses moyens et ressources affectés au cours du semestre au redéploiement de VERNEY-CARRON. Rien que pour cette restructuration, nous avons déjà injecté 6,5 MEUR à date pour désendetter notre filiale et mettre en place le programme de relance industrielle et commerciale. Il est pour autant rassurant de constater que le périmètre historique du Groupe est, une nouvelle fois, dans le vert, démontrant ainsi la pertinence de notre plan de restructuration. Toutes les équipes sont mobilisées pour transformer l'essai d'ici à la fin de l'année avec de très belles perspectives devant nous. »

Recevez gratuitement toute l'information financière de Cybergun par e-mail en vous inscrivant sur : www.cybergun.com

A propos de CYBERGUN :

Fondé en 1986, CYBERGUN est un expert mondial dans la conception, la production et la distribution de répliques d'armes à billes sous licences exclusives, aussi bien en B2B grâce à son réseau mondial qu'en B2C avec notamment le site evike-europe.com . Historiquement positionné sur le segment Civil et récréatif (Airsoft, Airgun, tir de loisir), le Groupe a développé, depuis 2014, une division Militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police. Au cours de l'exercice 2022, CYBERGUN a réalisé un chiffre d'affaires de 43 MEUR.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CYBERGUN est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0013204351 – ALCYB) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Contacts :

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB au +33 1 53 67 36 78

Relations Presse : Anne-Charlotte DUDICOURT au +33 1 53 67 36 32

ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor : Rodolphe OSSOLA au +33 1 56 69 61 86

Avertissement :

La société CYBERGUN a mis en place un financement sous forme d'ORA-BSA et une fiducie chargée de l'equitization des ORA. Cette dernière, après avoir reçu les actions issues de l'equitization, n'a pas vocation à rester actionnaire de la société.

Ces actions seront, en général, cédées dans le marché à très brefs délais, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours de l'action.

Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la société, ainsi qu'une forte dilution en raison du grand nombre de titres émis au profit de la fiducie.

Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d'investir dans les titres de la société admise à la négociation qui réalise de telles opérations de financement dilutives particulièrement lorsqu'elles sont réalisées de façon successive. La société rappelle que la présente opération de financement dilutif n'est pas la première qu'elle a mise en place.