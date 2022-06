CYBERGUN : LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE APPROUVE LE PLAN DE SAUVEGARDE DE VERNEY-CARRON SOUTENU PAR LE GROUPE CYBERGUN

23 juin 2022.

Le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne a arrêté le plan de sauvegarde de la société VERNEY-CARRON, plus ancien manufacturier d'armes français, préparé avec le Groupe CYBERGUN. Il s'agissait de la dernière étape préalable au rapprochement afin de créer ensemble le premier acteur français des armes de petits calibres.

Le projet industriel stratégique projeté entre le Groupe CYBERGUN et VERNEY-CARRON repose essentiellement sur une sanctuarisation de l'activité historique « CHASSE & NATURE » et une montée en puissance de l'activité « DEFENSE & SECURITE » et notamment de la marque « LEBEL », permettant ainsi de recréer une véritable filière française de l'équipement des forces armées. VERNEY-CARRON pourra ainsi s'appuyer sur la mutualisation du bureau d'études (près de 50 ingénieurs à date) et des capacités d'usinage et d'assemblage des 6 sites industriels d'ARKANIA-VALANTUR, filiale DEFENSE & SECURITE du Groupe CYBERGUN, et sur la présence de CYBERGUN au niveau international. VERNEY-CARRON compte 73 salariés pour un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 8 M€ sur le dernier exercice.

Le Groupe CYBERGUN entend également s'appuyer sur la stratégie de diversification décidée par VERNEY-CARRON, dans la coutellerie (au travers de la société Forge et Coutellerie) et surtout dans la sécurité informatique (Serenicity) tout en renforçant les interactions entre les différentes activités de la Société. À ce stade, le Groupe CYBERGUN estime les moyens nécessaires à la mise en œuvre du plan stratégique à 20 M€ sur 5 ans dont le financement a déjà fait l'objet de plusieurs mentions dans les communiqués précédents.

Ce plan avait reçu un avis favorable de l'Administrateur judiciaire, du Ministère public, du Juge-Commissaire, du Mandataire judiciaire et des salariés de VERNEY-CARRON. Cette décision valide la pertinence du partenariat proposé par le Groupe CYBERGUN et confirme leur ambition commune.

Le Groupe CYBERGUN s'est par ailleurs engagé à maintenir l'emploi sur le site et à continuer à produire à Saint-Etienne où il a l'ambition de créer la future chaine d'assemblage de la division armement du groupe.

Sur le plan juridique, cette décision va permettre la mise en œuvre des résolutions adoptées par l'Assemblée générale des actionnaires de VERNEY-CARRON le 10 juin 2022, notamment :

la transformation de la société en commandite par action dont VERNEY-CARRON DÉVELOPPEMENT, société contrôlée par le Groupe CYBERGUN, deviendra l'unique associé commandité gérant ;

le principe du transfert de la cotation des titres de la société sur Euronext Growth à Paris ;

la mise en place par VERNEY-CARRON des moyens nécessaires pour soutenir le plan d'investissement sur 5 ans dans le but d'accroître les capacités de production.

Afin de soutenir le plan de transformation et d'investissement, le Groupe CYBERGUN a fait un apport immédiat en compte courant de 1,5 M€ qui a vocation à être remboursé. Le Groupe CYBERGUN s'est également engagé à investir un montant total de 1,6 M€ pour désendetter la société VERNEY-CARRON et devrait détenir à terme de l'ordre de 75% du capital de la société, le reste étant dans le public, les titres étant cotés sur le compartiment Access d'Euronext à Paris. VERNEY-CARRON sera consolidé par intégration globale dans les comptes du Groupe CYBERGUN au 1 er juillet 2022 au sein de la division Militaire.

Sur le plan de la gouvernance, Hugo BRUGIERE, PDG du Groupe CYBERGUN, et Emmanuel COURAUD, Vice-Président du Groupe CYBERGUN et dirigeant de la division Militaire, deviennent respectivement Président et Directeur Général de VERNEY-CARRON DÉVELOPPEMENT. La famille VERNEY-CARRON reste associée au rayonnement de l'entreprise, Jean VERNEY-CARRON ayant vocation à devenir Président de la future Fondation VERNEY-CARRON alors que Guillaume VERNEY-CARRON intégrera la Direction commerciale de la division Militaire du Groupe CYBERGUN.

Le Groupe CYBERGUN tiendra le marché informé de toutes avancées dans le cadre de ce rapprochement.

Hugo BRUGIÈRE déclare : « Avec cette décision du Tribunal de Commerce, CYBERGUN prend dès aujourd'hui le contrôle de VERNEY-CARRON. Il reste quelques détails techniques et administratifs à régler mais dès ce matin les équipes du groupe, emmenées par Emmanuel COURAUD, sont à l'œuvre pour travailler avec les équipes de VERNEY-CARRON à la mise en place du plan de retournement de la société. C'est pour moi une grande fierté aujourd'hui et un immense soulagement de voir VERNEY-CARRON rester Français et rejoindre la grande famille du groupe CYBERGUN qui frôlera, grâce à cette acquisition, les 500 salariés d'ici à la fin de l'année. »

Jean VERNEY-CARRON ajoute : « Nous sommes heureux, dirigeants et salariés, de ce dénouement et de pouvoir participer à la poursuite de l'écriture de nouvelles pages de l'histoire de VERNEY-CARRON, maison fondée en 1820 par mon quadrisaïeul et dernier fabricant industriel français de l'arme. La famille VERNEY-CARRON conservera des parts aux côtés du Groupe CYBERGUN et se réjouit de les accueillir. Nous avons déjà travaillé en avance de phase de cette décision avec le Groupe CYBERGUN et leurs équipes depuis plusieurs mois et nous avons donc déjà des projets dans les cartons pour très rapidement accélérer les choses. »

Le Groupe CYBERGUN et VERNEY-CARRON remercient le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne, son Président et le Juge-Commissaire en charge du dossier ainsi que tous les intervenants dans cette procédure :

Dimitri SONIER, cabinet CHARLES RUSSELL SPEECHLYS (conseil juridique de CYBERGUN)

Cyril DENIAUD et Guillaume SOULÉ, cabinet JEANTET (conseil juridique de CYBERGUN)

Laurent PENY, cabinet BM&A (conseil financier de CYBERGUN)

Bernard VALLA, Eric VIAL et Gabriel DUBOIS, KPMG (conseil juridique et financier de VERNEY-CARRON)

Ulric DUMAS, cabinet VIAJURIS (conseil juridique de VERNEY-CARRON)

Hélène VILAIN, cabinet RESSOURCE AVOCATS (conseil juridique et fiscal de VERNEY-CARRON)

Augustin de GUIBERT, TRANSACTION R (ROTHSCHILD & Cie) (conseil financier de VERNEY-CARRON)

Jérôme FABREGUETTES-LEIB et Déborah SCHWARTZ, ACTUS finance & communication (conseil en communication financière)

Eric ETIENNE-MARTIN et Laura ODOUARD, AJ UP (administrateur judiciaire)

Fabrice CHRÉTIEN, MJ SYNERGIE (mandataire judiciaire)

Recevez gratuitement toute l'information financière de CYBERGUN par e-mail en vous inscrivant sur : www.cybergun.com

Retrouvez toute l'information sur le titre VERNEY-CARRON :

www.verney-carron.com/espace-actionnaires

À propos de CYBERGUN :

Fondé en 1986, CYBERGUN est un expert mondial dans la conception, la production et la distribution de répliques d'armes sous licences exclusives. Historiquement positionné sur le segment Civil (Airsoft, Airgun, tir de loisir), le Groupe a développé, depuis 2014, une division Militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police. Au cours de l'exercice 2021, CYBERGUN a réalisé un chiffre d'affaires proforma de 48,3 MEUR.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CYBERGUN est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0013204351 – ALCYB) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

À propos de VERNEY-CARRON :

Créé en 1820, VERNEY-CARRON est le plus grand et le plus ancien fabricant d'armes de chasse français. Basée à Saint-Étienne, capitale de l'arme française, VERNEY-CARRON fabrique et distribue une large gamme de fusils et carabines de chasse sous la marque déposée VERNEY-CARRON. Il fabrique et distribue également les lanceurs de balle de défense FLASH-BALL qui équipent de nombreuses forces de l'ordre en France et à l'étranger (40% du CA à l'export). Au cours des dernières années, VERNEY-CARRON a développé et ajouté à sa marque sécurité & défense LEBEL, une offre complète d'armes militaires intégrant un fusil d'assaut (VCD 15), un fusil de précision (VCD 10) et un fusil mitrailleur en calibre 9mm (VCD 9), qui sortira en 2022. Les titres VERNEY-CARRON sont cotés sur Euronext Access (FR0006174496 – MLVER) et sont éligibles au PEA-PME.

Contacts :

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES-LEIB au +33 1 53 67 36 78

Relations Presse : Déborah SCHWARTZ au +33 1 53 67 36 35

ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor : Rodolphe OSSOLA au +33 1 56 69 61 86

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : ym+fYcaclJjFyW9qlZ1nbWdsl5plmGWabGKWnGFuYpyVmp1nypljm8eYZnBmlmhr

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75135-cp_tc_verney-carron_vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com