Cybergun: la cession de son pôle civil est conclue

(CercleFinance.com) - Le fabricant de répliques d'armes à billes Cybergun a confirmé mercredi avoir bouclé la cession de son pôle civil, avec l'objectif de se recentrer à terme sur ses activités liées à la défense.



Le contrat de cession d'actifs conclu avec son partenaire, Evike, concerne pour l'essentiel le stock de produits du pôle, mais aussi les droits de propriété intellectuelle.



Le groupe rappelle qu'il avait fait le choix d'écouler une partie de son stock de marchandise durant l'été, pour un chiffre d'affaires de plus d'un millions d'euros, afin d'encaisser immédiatement le produit de l'opération.



Le montant global de la transaction devrait ainsi ressortir à un montant maximum de 9,3 millions d'euros en cas de transfert effectif de tous les actifs concernés, dont 2,8 millions versé en 2024, 4,1 millions en 2025 et le solde étalé sur deux ans.



Historiquement positionné sur le segment civil et récréatif avec les pistolets airsoft, airgun et le tir de loisir, Cybergun a développé depuis 2014 une division militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police.



Avec ce recentrage sur son pôle militaire, dont le chiffre d'affaires 2023 s'est élevé à 21,4 millions d'euros, la société va devoir amorcer une réorganisation dont les charges non courantes sont estimées à environ 600.000 euros au niveau de sa trésorerie.



Dans un communiqué, Cybergun indique qu'il prévoit de communiquer prochainement sur l'utilisation prévue des fonds issus de l'opération structurante et présenter une nouvelle feuille de route axée sur la croissance rentable.





Valeurs associées CYBERGUN 0,00 EUR Euronext Paris +100,00%