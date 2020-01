CYBERGUN : ADOPTION À UNE TRÈS LARGE MAJORITÉ QUALIFIÉE DU PLAN DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA DETTE FINANCIÈRE PAR L'ASSEMBLÉE UNIQUE DES OBLIGATAIRES

20 janvier 2020.

CYBERGUN annonce le vote favorable, à une très large majorité qualifiée (97,55 % des suffrages exprimés), des porteurs d'obligations réunis ce vendredi 17 janvier 2020 en Assemblée unique des obligataires sur le projet de plan de sauvegarde financière accélérée (SFA) présenté le lundi 6 janvier 2020 (cf. communiqué de presse).

Il s'agissait du dernier vote avant l'audience d'examen par le tribunal du projet de plan de SFA et une décision attendue au plus tard le 11 février 2020 (date indicative).

Hugo BRUGIERE, Président Directeur Général de CYBERGUN, déclare : « C'est une grande victoire pour CYBERGUN qui prouve sa capacité à trouver une issue favorable pour solder le fardeau d'une dette abyssale laissée par l'ancienne équipe dirigeante et qui menaçait l'existence même de l'entreprise. Nous avons réussi à recueillir le soutien du personnel, des établissements de crédits et des obligataires. Une fois le plan définitivement arrêté par le Tribunal, nous pourrons à nouveau focaliser toute notre énergie et nos ressources sur le redéploiement de l'entreprise. »

La cotation des Obligations CYBO doit reprendre ce jour sur Euronext Growth à Paris.

A propos de CYBERGUN : www.cybergun.com

CYBERGUN est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 mars 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 28 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0013204351 - ALCYB) sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Contacts :

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES-LEIB au +33 1 53 67 36 78

Relations Presse : Nicolas BOUCHEZ au +33 1 53 67 36 74

ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor : Rodolphe OSSOLA au +33 1 56 69 61 86