CXMT s'apprête à faire son entrée à la Bourse de Shanghai après la plus grande introduction en bourse d'Asie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* CXMT a levé 8,6 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en bourse de l'année en Asie

* La société prévoit que son chiffre d'affaires du premier semestre sera multiplié par plus de sept

* Morningstar prévoit un essor de la demande en IA, mais met en garde contre un déficit technologique

* HSBC met en garde contre le risque que cette opération ne réduise temporairement la liquidité du marché

par Yantoultra Ngui et Samuel Shen

Les actions de CXMT Corp 688825.SS devraient faire leur entrée à la Bourse de Shanghai lundi, à l'issue de la plus grande introduction en bourse de l'année en Asie. La capitalisation boursière de 85,5 milliards de dollars de ce fabricant chinois de puces électroniques et le volume de transactions probablement important qu'elle générera seront au centre de l'attention, après le fort recul des valeurs technologiques.

Cette introduction permettra aux investisseurs d'évaluer le prix qu'ils sont prêts à payer pour une entreprise chinoise phare du secteur des puces électroniques , alors que les marchés locaux font face à une volatilité suite à une vague de ventes provoquée par l'IA et que les capitaux oscillent entre les valeurs technologiques à forte croissance et les secteurs plus sûrs.

CXMT, officiellement ChangXin Memory Technologies, a levé 57,92 milliards de yuans (8,6 milliards de dollars) en vendant des actions à 8,66 yuans chacune, selon ses documents d'introduction en bourse. Le montant total des fonds levés pourrait atteindre 66,61 milliards de yuans si l'option de surallocation est pleinement exercée.

Au prix de l'introduction en bourse, CXMT est valorisée à environ 579 milliards de yuans (85,5 milliards de dollars) avant l'exercice éventuel de l'option de surallocation, ce qui en fait l'une des plus grandes sociétés chinoises cotées en bourse dans le secteur des semi-conducteurs.

Seuls 6,73 % du capital social élargi de CXMT seront librement négociables lors de la cotation, la plupart des actions étant bloquées. Ce faible flottant initial pourrait amplifier les fluctuations de cours et générer un volume de transactions important.

HSBC Qianhai Securities a indiqué dans une note la semaine dernière que cette introduction en bourse pourrait drainer des liquidités du marché chinois dans son ensemble avant et lors de son entrée en bourse, même si les précédentes introductions de sociétés technologiques laissent entrevoir un rebond dès le lendemain de la cotation.

LA PLUS GRANDE DE TOUS LES TEMPS

CXMT fabrique des puces DRAM, un type de puce mémoire utilisé dans les téléphones, les ordinateurs et les serveurs. Il s'agit du quatrième fabricant mondial de DRAM, derrière Samsung Electronics 005930.KS , SK Hynix 000660.KS et Micron Technology MU.O .

L'introduction en bourse de la société est la plus importante jamais enregistrée en Chine continentale dans le secteur des semi-conducteurs, dépassant la vente d'actions de SMIC 0981.HK à Shanghai en 2020, qui s'élevait à 7,5 milliards de dollars.

L'analyste de Morningstar, Jing Jie Yu, a écrit vendredi dans un rapport que CXMT était bien placée pour tirer parti de la demande nationale croissante en matière d'IA, mais que son retard technologique par rapport aux leaders mondiaux pourrait limiter sa part de marché dans le secteur des puces mémoire utilisées dans les systèmes d'IA.

Son introduction en bourse intervient après que l'indice STAR 50 de Shanghai, axé sur les technologies .STAR50 , a légèrement reculé de 0,1 % vendredi, tandis que les marchés chinois et hongkongais dans leur ensemble ont chuté, la hausse des prix du pétrole, sur fond de nouvelles inquiétudes liées à la guerre en Iran , ayant pesé sur l'appétit pour le risque.

CXMT a indiqué dans son prospectus que la demande liée à l'IA avait contribué à la dernière reprise du marché des DRAM, mais a précisé que le marché pourrait s'affaiblir si les investissements dans l'IA ralentissaient ou si les concurrents augmentaient trop l'offre.

La société prévoit que son chiffre d'affaires du premier semestre sera multiplié par plus de sept, pour atteindre entre 110 et 120 milliards de yuans. Elle table sur un bénéfice net compris entre 66 et 75 milliards de yuans, renversant ainsi la tendance par rapport à la perte enregistrée l'année précédente.

(1 $ = 6,7755 yuans renminbi)