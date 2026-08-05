CVS revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel grâce à l'amélioration de son chiffre d'affaires dans le secteur pharmaceutique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le bénéfice du deuxième trimestre a dépassé les prévisions des analystes

* MinuteClinic proposera des consultations à 29 dollars aux adultes souhaitant se procurer des médicaments amaigrissants

* Les marges de l'activité d'assurance d'Aetna se redressent; une notation élevée favorise le versement de primes

(Mise à jour des cours de l'action, ajout d'une citation d'analyste au paragraphe 9) par Amina Niasse

CVS Health CVS.N a revu à la hausse mercredi ses prévisions de bénéfice annuel afin de refléter un deuxième trimestre meilleur que prévu, marqué par une gamme de médicaments plus rentable dans son activité de pharmacie et par le versement de primes liées à ses régimes de santé publics, qui bénéficient d’une notation élevée.

L'action de la société a progressé de près de 4 % avant l'ouverture de la Bourse.

CVS a également annoncé que son réseau MinuteClinic, qui propose des services de soins sans rendez-vous et en ligne, proposera des consultations à 29 dollars aux adultes souhaitant obtenir des ordonnances pour des médicaments amaigrissants, notamment le Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO et les Foundayo et Zepbound d’Eli Lilly LLY.N .

CVS a dépassé les estimations de Wall Street pour plusieurs trimestres consécutifs, ce qui témoigne d’une reprise de la confiance des investisseurs, notamment dans sa branche d’assurance Aetna, où la société n’avait pas atteint ses objectifs pendant plusieurs trimestres en 2024.

Aetna a annoncé un taux de sinistralité trimestriel – c’est-à-dire le pourcentage des primes consacré aux soins médicaux – de 87,4 %, contre 89,9 % il y a un an, alors que les estimations s’établissaient à 90,03 %.

« Nous avons continué à progresser dans le cadre de notre plan pluriannuel de redressement des marges chez Aetna, et cette évolution a été favorisée par nos notations Star, leaders du secteur depuis plusieurs années, qui mesurent les résultats et l’expérience des adhérents », a déclaré un porte-parole de CVS Health.

Dans le cadre du programme Medicare destiné aux adultes âgés de 65 ans et plus, le gouvernement récompense les régimes bénéficiant de notes élevées, appelées "notes Star", par le versement de primes.

La société prévoit pour 2026 un bénéfice par action ajusté compris entre 7,90 et 8,10 dollars, contre des prévisions antérieures de 7,30 à 7,50 dollars. Les analystes s’attendent à un bénéfice par action de 7,45 dollars pour l’ensemble de l’année, selon les données compilées par LSEG.

« Il n’y a pas grand-chose d’autre à dire sur le deuxième trimestre de CVS si ce n’est... waouh », a déclaré Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners, ajoutant que le point médian du bénéfice par action, à 8,00 dollars, bien supérieur au consensus, témoigne d’« une capacité bénéficiaire en forte progression dont nous ne voyons aucun signe de ralentissement ».

Sur une base trimestrielle, CVS, qui exploite une chaîne de pharmacies, une compagnie d’assurance et un gestionnaire de prestations pharmaceutiques, a dépassé les estimations des analystes, qui tablaient sur un bénéfice par action de 1,85 $, en enregistrant un bénéfice ajusté de 2,58 $ par action au deuxième trimestre.

CVS avait revu à la hausse ses prévisions pour la première fois cette année après avoir dépassé les estimations du premier trimestre et maîtrisé ses coûts médicaux. La société a indiqué que les coûts médicaux de sa branche d’assurance santé Aetna se situaient au-dessus des niveaux historiques.

Les résultats de la société sont globalement en ligne avec ceux de son concurrent UnitedHealth UNH.N . Ce dernier avait revu ses prévisions à la hausse en juillet grâce à une meilleure maîtrise des coûts médicaux, plaçant ainsi la barre plus haut pour les assureurs santé lors de cette saison des résultats.

Les assureurs santé sont confrontés à des coûts élevés persistants depuis trois ans en raison d’une utilisation accrue des services de santé dans le cadre des régimes soutenus par l’État. Ils ont augmenté leurs tarifs, réduit les prestations et retiré du marché les formules les moins rentables.

CVS a déclaré que, bien qu’elle relève ses prévisions pour l’année, elle restait prudente compte tenu de la persistance d’une tendance à la hausse des coûts et d’un environnement macroéconomique qui pourrait s’avérer difficile.

Elle a augmenté de 10 % le résultat d’exploitation de sa division des services de santé, qui comprend également des cliniques, le faisant passer de 1,58 milliard à 1,73 milliard de dollars, grâce à des changements apportés au mode de fonctionnement de son activité de soins primaires Oak Street.

La société a annoncé cette année qu’elle avait décidé de ralentir ses projets d’expansion pour Oak Street, qui fournit des services aux personnes âgées, et qu’elle prévoyait de fermer 16 sites peu performants.