CVS en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - ** L'action CVS Health CVS.N progresse de 4,7% à 84,50 $ en pré-ouverture ** La société relève ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026 , les portant de 7,00 $ à 7,20 $ par action à 7,30 $ à 7,50 $ par action; les analystes s'attendaient à une prévision de 7,16 $ par action, selon les données compilées par LSEG

** Annonce un bénéfice ajusté de 2,57 $ par action au premier trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 2,20 $ par action

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre, à 100,4 milliards de dollars, dépasse les prévisions de 95,1 milliards de dollars

** “Nos bons résultats s'expliquent par une excellente exécution à tous les niveaux de notre entreprise” - CVS

** À la clôture d'hier, CVS affichait une hausse de 1,7% depuis le début de l'année