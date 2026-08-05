CVS en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** L'action de l'assureur santé CVS Health CVS.N progresse de 5,1 % à 109,70 dollars en pré-ouverture

** CVS table sur un bénéfice annuel ajusté compris entre 7,90 $ et 8,10 $ par action, contre des prévisions antérieures de 7,30 $ à 7,50 $

** La société annonce un bénéfice ajusté de 2,58 $ par action au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,85 $ par action, selon les données de LSEG

** Le chiffre d'affaires de CVS au deuxième trimestre, à 106,1 milliards de dollars, dépasse les prévisions moyennes des analystes, qui s'élevaient à 100,11 milliards de dollars

** La filiale Aetna de CVS affiche un taux de sinistralité médicale trimestriel, c'est-à-dire le pourcentage des primes consacré aux soins médicaux, de 87,4 % contre 89,9 % il y a un an, alors que les estimations s'établissaient à 90,03 %

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 31,6 %