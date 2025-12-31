 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

CVS devrait terminer l'année 2025 en hausse, UnitedHealth devrait connaître une baisse annuelle
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 12:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Les actions de CVS Health CVS.N ont augmenté de près de 78 % cette année et devraient mettre fin à trois années consécutives de pertes, les plans de redressement ayant progressé

** UnitedHealth UNH.N a chuté de 34%, s'apprêtant à passer sa troisième année dans le rouge alors que le conglomérat de soins de santé a lutté contre la hausse des coûts médicaux, une enquête fédérale et la colère des Américains à l'égard des pratiques de l'industrie de l'assurance

** Les assureurs de santé luttent contre des coûts obstinément élevés depuis plus de deux ans en raison de l'utilisation accrue des services de soins de santé dans le cadre des plans soutenus par le gouvernement

** Elevance ELV.N , Centene CNC.N et Molina Healthcare

MOH.N devraient également enregistrer des pertes

** Depuis le début de l'année, l'action Humana HUM.N a augmenté de 2%, Cigna CI.N a légèrement augmenté

** L'indice S&P 500 Managed Health Care .SPLRCHMO a chuté de 28,7% depuis le début de l'année, s'apprêtant à connaître sa pire année depuis 2008, Molina étant le plus grand perdant

** De nombreux assureurs santé envisagent un rétablissement des marges en 2026

** Nous voyons une voie pour Medicare Advantage de surperformer en 2026 si les choses vont bien, mais le rebond inévitable de Medicaid ne devrait pas commencer avant la fin de 2026 ou en 2027, ont déclaré les analystes de BofA dans une note plus tôt ce mois-ci

** La maison de courtage a déclaré que les assureurs ont fourni moins de commentaires sur 2026 que d'habitude et que les estimations doivent encore être revues à la baisse pour la plupart des compagnies

Valeurs associées

CENTENE
41,235 USD NYSE +0,99%
CVS HEALTH
79,870 USD NYSE -0,20%
ELEVANCE HEALTH
348,865 USD NYSE +0,10%
HUMANA
259,060 USD NYSE +0,27%
MOLINA HEALTHCAR
170,670 USD NYSE +2,49%
THE CIGNA
276,540 USD NYSE +0,19%
UNITEDHEALTH GRO
332,220 USD NYSE +0,99%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le « feu d'artifice familial » illumine l'Opéra et le pont du port de Sydney trois heures avant le spectacle principal, à minuit à Sydney, le soir du Nouvel An, le 31 décembre 2025 ( AFP / Saeed KHAN )
    Le monde dit adieu à 2025, année d'une trêve précaire à Gaza et du retour de Trump
    information fournie par AFP 31.12.2025 12:56 

    Les premières célébrations du nouvel an ont eu lieu mercredi dans les pays du Pacifique, tournant la page d'une année 2025 marquée par une trêve précaire à Gaza, de vains efforts pour arrêter la guerre en Ukraine, des investissements colossaux dans l'intelligence ... Lire la suite

  • Une maquette d'un avion de combat Scaf, à Paris, le 22 janvier 2023. ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    Futur avion de combat européen: l'Allemagne reporte à nouveau sa décision
    information fournie par Boursorama avec Media Services 31.12.2025 12:49 

    Enième rebondissement dans le projet européen Scaf. Le gouvernement allemand annonce le report,concernant la poursuite du projet. "Contrairement à ce qui était initialement prévu, aucune décision définitive n'a encore été prise concernant la poursuite du projet ... Lire la suite

  • Une agence TIM (nom commercial de Telecom Italia) à Milan. (crédit : Adobe Stock)
    Telecom Italia signe un crû 2025 remarqué
    information fournie par AOF 31.12.2025 12:30 

    (AOF) - Telecom Italia signe l'une des plus fortes hausse de l'EuroStoxx 600 sur l'année 2025, bondissant de 108%. Le titre de l'opérateur de télécommunication s'illustre également à la deuxième place annuel du principal indice italien coté à Milan et fermé ce ... Lire la suite

  • Évelyne Leclercq lors du Festival de Télévision de Monte Carlo, le 7 juin 2010 à Monaco ( AFP / CHRISTIAN ALMINANA )
    Disparition d'Évelyne Leclercq, animatrice de "Tournez manège!", à 74 ans
    information fournie par AFP 31.12.2025 12:24 

    Elle était un pilier de l'émission "Tournez manège!", jeu matrimonial emblématique des années 1980-1990 sur TF1 : Évelyne Leclercq est décédée mardi à 74 ans. Elle est morte à Grasse (Alpes-Maritimes), "entourée de sa famille, des suites d’une très longue maladie" ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank