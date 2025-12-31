CVS devrait terminer l'année 2025 en hausse, UnitedHealth devrait connaître une baisse annuelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Les actions de CVS Health CVS.N ont augmenté de près de 78 % cette année et devraient mettre fin à trois années consécutives de pertes, les plans de redressement ayant progressé

** UnitedHealth UNH.N a chuté de 34%, s'apprêtant à passer sa troisième année dans le rouge alors que le conglomérat de soins de santé a lutté contre la hausse des coûts médicaux, une enquête fédérale et la colère des Américains à l'égard des pratiques de l'industrie de l'assurance

** Les assureurs de santé luttent contre des coûts obstinément élevés depuis plus de deux ans en raison de l'utilisation accrue des services de soins de santé dans le cadre des plans soutenus par le gouvernement

** Elevance ELV.N , Centene CNC.N et Molina Healthcare

MOH.N devraient également enregistrer des pertes

** Depuis le début de l'année, l'action Humana HUM.N a augmenté de 2%, Cigna CI.N a légèrement augmenté

** L'indice S&P 500 Managed Health Care .SPLRCHMO a chuté de 28,7% depuis le début de l'année, s'apprêtant à connaître sa pire année depuis 2008, Molina étant le plus grand perdant

** De nombreux assureurs santé envisagent un rétablissement des marges en 2026

** Nous voyons une voie pour Medicare Advantage de surperformer en 2026 si les choses vont bien, mais le rebond inévitable de Medicaid ne devrait pas commencer avant la fin de 2026 ou en 2027, ont déclaré les analystes de BofA dans une note plus tôt ce mois-ci

** La maison de courtage a déclaré que les assureurs ont fourni moins de commentaires sur 2026 que d'habitude et que les estimations doivent encore être revues à la baisse pour la plupart des compagnies