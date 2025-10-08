CVS chute alors qu'Amazon Pharmacy lance des kiosques électroniques pour les ordonnances

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - ** Les actions du conglomérat de santé CVS Health

CVS.N chutent de 1,1 % à 76,28 $ avant bourse ** Amazon AMZN.O déclare que son activité de pharmacie en décembre commencera à remplir certaines ordonnances pour des médicaments courants à des kiosques électroniques dans ses sites de soins primaires One Medical

** AMZN indique que les kiosques seront le premier service de retrait en personne offert par Amazon Pharmacy, qui a fourni des services de prescription principalement par livraison

** CVS exploite l'une des plus grandes chaînes de pharmacies aux États-Unis avec plus de 9 000 magasins

** Jusqu'à la dernière clôture, CVS a progressé de 71,8 % depuis le début de l'année