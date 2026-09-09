CVC nomme Todd Sisitsky et Peter Rutland au poste de co-directeurs généraux, à compter de 2028

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CVC Capital Partners CVC.AS a annoncé mercredi la nomination de Todd Sisitsky, cadre chez TPG

TPG.O , et de Peter Rutland, membre de la direction de CVC, au poste de co-directeurs généraux de la société de capital-investissement. Cette nomination prendra effet au premier trimestre 2028, lorsque l'actuel directeur général, Rob Lucas, quittera ses fonctions.