CVC et GTCR envisagent de privatiser Teleflex, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les sociétés de capital-investissement CVC et GTCR envisagent de racheter le fournisseur d'équipements médicaux Teleflex TFX.N , a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le dossier.