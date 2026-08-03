Curium conclut un accord pouvant atteindre 8 milliards de dollars avec Lantheus, une entreprise du secteur des produits radiopharmaceutiques

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Curium a accepté d'acquérir la société de radiopharmacie Lantheus Holdings LNTH.O dans le cadre d'une transaction pouvant atteindre 8 milliards de dollars, ont annoncé lundi les deux entreprises.

Aux termes de l'accord, les actionnaires de Lantheus recevront 102,50 dollars par action en espèces à la clôture de la transaction, ainsi que le droit de percevoir jusqu'à 12 dollars supplémentaires par action si certains objectifs de chiffre d'affaires sont atteints d'ici 2030.

La contrepartie totale, pouvant atteindre 114,50 dollars par action, représente une prime d’environ 14,9% par rapport au dernier cours de clôture de Lantheus, qui s’élevait à 99,64 dollars.

“Nous estimons que cette transaction constitue la consécration ultime de ce que l’équipe de Lantheus a bâti au cours de sept décennies d’innovation dans le domaine des produits radiopharmaceutiques”, a déclaré Mary Anne Heino, directrice générale de Lantheus.

La cotation des actions de Lantheus a été suspendue avant l’ouverture de la bourse.