CureVac règle le litige en matière de brevets avec Pfizer et BioNTech

CureVac 5CV.DE a déclaré jeudi que la société et GSK GSK.L ont conclu un accord pour résoudre un litige en matière de brevets avec Pfizer PFE.N et BioNTech

22UAy.DE concernant les vaccins COVID-19 à base d'ARNm.

Dans le cadre de cet accord, CureVac et GSK recevront un paiement combiné de 740 millions de dollars et des redevances à un chiffre sur les ventes de vaccins COVID-19 aux États-Unis à l'avenir.

CureVac accordera également à BioNTech et à Pfizer une licence non exclusive pour la fabrication, l'utilisation, l'importation et la vente de produits COVID-19 et antigrippaux à base d'ARNm aux États-Unis.