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Cummins India mise sur la demande locale alors que le conflit au Moyen-Orient pèse sur ses exportations
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 10:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Abhinav Parmar

Le constructeur de moteurs Cummins India

CUMM.NS mise sur une forte demande intérieure pour stimuler sa croissance au cours de l'exercice 2027, alors même que les incertitudes quant à une paix durable au Moyen-Orient risquent de maintenir la pression sur les exportations, a déclaré un haut responsable de l'entreprise.

La guerre entre les États-Unis et l’Iran a entraîné une hausse des coûts de production, des matières premières et de la logistique pour les entreprises indiennes, et a affaibli la demande à l’exportation sur plusieurs marchés en raison de difficultés liées à la chaîne d’approvisionnement.

Qualifiant la situation de "terrain inconnu", la directrice générale Shveta Arya a déclaré à Reuters qu’il était difficile de prédire l’impact sur l’activité des fragiles négociations de paix entre les États-Unis et l’Iran.

Les exportations, qui représentaient environ 17% du chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2026, ont reculé d’environ 6% en glissement annuel au cours du trimestre clos en mars et devraient rester modérées au cours de cet exercice, a précisé Mme Arya.

Cummins India prévoit néanmoins d’enregistrer une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires, même si les exportations restaient stables en 2027. "Nous continuons de bénéficier d’une forte croissance provenant de l’ensemble de nos activités nationales. Nous tirons donc le meilleur parti de cette situation", a-t-elle déclaré.

La politique de développement des infrastructures en Inde stimule la demande, les dépenses d’investissement du gouvernement fédéral devant atteindre le niveau record de 12.200 milliards de roupies (128,90 milliards de dollars) au cours de l’exercice 2027, soit une hausse de 11,4% par rapport à l’année précédente.

La société, filiale de l’entreprise américaine Cummins

CMI.N , compte parmi ses principaux clients de longue date des entreprises publiques telles que les Chemins de fer indiens, le fabricant d’équipements lourds BEML et la société d’exploration pétrolière ONGC.

L’entreprise s’attend à ce que les projets d’infrastructure à travers l’Inde, tels que les nouveaux aéroports, les centres de données, les ports et les chemins de fer, stimulent la demande intérieure.

Les centres de données représentent environ 30% à 35% de son chiffre d’affaires global lié à la production d’électricité, tandis que le secteur maritime commercial — remorqueurs, navires de soutien au fret et applications portuaires — pourrait devenir le prochain moteur de croissance à mesure que les investissements publics augmentent, a déclaré Mme Arya.

(1 dollar = 94,6450 roupies indiennes)

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