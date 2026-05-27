 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cummins India bondit après une hausse de son bénéfice trimestriel
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 11:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mai - ** L'action Cummins India CUMM.NS bondit de 9,07% à 5.920 roupies, en passe d'enregistrer sa plus forte hausse intrajournalière depuis le 25 novembre 2024

** La filiale indienne du constructeur américain de moteurs pour camions Cummins Inc CMI.N affiche une hausse de 22,7% en glissement annuel de son bénéfice trimestriel après impôts, à 6.49 milliards de roupies (67,79 millions de dollars)

** Le résultat d'exploitation total de la société a augmenté de 22% en glissement annuel pour atteindre 29.63 milliards de roupies

** CUMM a reçu une note moyenne "acheter" de la part de 22 analystes, avec un objectif de cours médian de 4.830 roupies — données compilées par LSEG

** Hausse du titre de 33,67% depuis le début de l'année

(1 $ = 95,7300 roupies indiennes)

Valeurs associées

CUMMINS
669,000 USD NYSE +4,65%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,269 -15,81%
CAC 40
8 243,55 +0,86%
Pétrole Brent
96,85 -2,44%
DBT
0,185 +105,56%
SOITEC
158,05 -5,19%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank