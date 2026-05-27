Cummins India bondit après une hausse de son bénéfice trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mai - ** L'action Cummins India CUMM.NS bondit de 9,07% à 5.920 roupies, en passe d'enregistrer sa plus forte hausse intrajournalière depuis le 25 novembre 2024

** La filiale indienne du constructeur américain de moteurs pour camions Cummins Inc CMI.N affiche une hausse de 22,7% en glissement annuel de son bénéfice trimestriel après impôts, à 6.49 milliards de roupies (67,79 millions de dollars)

** Le résultat d'exploitation total de la société a augmenté de 22% en glissement annuel pour atteindre 29.63 milliards de roupies

** CUMM a reçu une note moyenne "acheter" de la part de 22 analystes, avec un objectif de cours médian de 4.830 roupies — données compilées par LSEG

** Hausse du titre de 33,67% depuis le début de l'année

(1 $ = 95,7300 roupies indiennes)