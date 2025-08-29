 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 744,38
-0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Culp Inc devrait afficher une perte de 12 cents par action
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 13:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Culp Inc CULP.N CULP.K devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 2 septembre (estimés) pour la période se terminant le 31 juillet 2025

* La société basée à High Point en Caroline du Nord devrait déclarer une augmentation de 1,7 % de son chiffre d'affaires à 57,5 millions de dollars contre 56,54 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Culp Inc est une perte de 12 cents par action.

*

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

29 août - Ce résumé a été généré par la machine le 29 août à 11:05 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)

Valeurs associées

CULP
4,250 USD NYSE +0,95%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / ANDREAS SOLARO )
    Italie: l'inflation baisse légèrement en août à +1,6% sur un an
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.08.2025 13:38 

    L'inflation en Italie a légèrement baissé sur un an en août, à +1,6%, en raison notamment de la dynamique des prix de l'énergie, a indiqué vendredi l'Institut national des statistiques (Istat) dans sa première estimation. L'inflation dans la péninsule s'élevait ... Lire la suite

  • Un char israélien roule dans la bande de Gaza près de sa frontière sud avec Israël, le 29 août 202 ( AFP / Jack GUEZ )
    L'armée israélienne déclare Gaza-ville "zone de combat dangereuse"
    information fournie par AFP 29.08.2025 13:27 

    L'armée israélienne a déclaré vendredi que Gaza-ville était désormais une "zone de combat dangereuse", sans pour autant appeler la population à évacuer immédiatement, alors qu'Israël menace d'y lancer une offensive militaire d'envergure contre le Hamas. "A partir ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 29.08.2025 13:21 

    (Actualisé avec futurs sur indices ; Caterpillar, PepsiCo) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,33% pour le Dow Jones .DJI , de 0,32% pour le Standard &

  • Affrontements entre policiers et manifestants le 29 août 2025 à Jakarta, en Indonésie ( AFP / YASUYOSHI CHIBA )
    Indonésie: violents affrontements entre police et manifestants après la mort d'un chauffeur de taxi
    information fournie par AFP 29.08.2025 13:09 

    De violents affrontements ont éclaté vendredi après-midi en Indonésie entre manifestants et policiers qui ont tiré des gaz lacrymogènes pour repousser des centaines de manifestants à Jakarta, après la mort d'un chauffeur de taxi-moto, écrasé par un véhicule des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank