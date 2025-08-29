Culp Inc devrait afficher une perte de 12 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Culp Inc CULP.N CULP.K devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 2 septembre (estimés) pour la période se terminant le 31 juillet 2025

* La société basée à High Point en Caroline du Nord devrait déclarer une augmentation de 1,7 % de son chiffre d'affaires à 57,5 millions de dollars contre 56,54 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Culp Inc est une perte de 12 cents par action.

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

29 août - Ce résumé a été généré par la machine le 29 août à 11:05 GMT.