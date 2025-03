Cuivre : repart à l'assaut des 9.600$ information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 14:24









(CercleFinance.com) - Le cuivre repart à l'assaut des 9.600$, zénith des 21/10 et 5/11/2024.

L'objectif suivant, sur la base d'une tête/épaules inversée (sur 8.650/8.860) se situerait vers 9.800 puis 9.840$ (zénith du 3 octobre dernier).





