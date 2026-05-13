Cuivre : Les facteurs derrière les nouveaux records
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 20:44
La Chine, premier consommateur mondial de cuivre, a publié des PMI manufacturiers supérieurs aux attentes pour le mois d'avril. Le PMI officiel est ressorti à 50,3 points, contre 50,1 attendus, tandis que le PMI privé RatingDog/S&P Global, plus représentatif des entreprises privées et exportatrices, a atteint 52,2 points, contre 51,0 attendus, suggérant une demande industrielle plus importante.
Au-delà de cette amélioration conjoncturelle, la demande reste soutenue par des facteurs structurels comme les investissements dans les réseaux électriques, les renouvelables et les véhicules électriques. En parallèle, les centres de données deviennent un nouveau relais de consommation pour le métal rouge. L'intelligence artificielle ne consomme pas directement du cuivre, mais elle nécessite des infrastructures électriques beaucoup plus denses, avec davantage de câbles, de transformateurs, de systèmes de refroidissement, d'équipements de distribution et de connexions internes.
Selon S&P Global, les centres de données dédiés à l'entraînement des modèles d'IA peuvent nécessiter environ 47 tonnes de cuivre par mégawatt de puissance installée, contre 30 à 40 tonnes pour les centres de données classiques, soit une augmentation d'environ 34% par rapport au point médian de cette fourchette. Le même organisme estime que la demande mondiale de cuivre pourrait passer d'environ 28 millions de tonnes en 2025 à plus de 42 millions de tonnes en 2040, soit une hausse proche de 50%, ou environ 2,7% par an, si les besoins liés aux réseaux, à l'électrification et aux nouvelles infrastructures numériques se confirment.
Face à cette augmentation de la demande, l'offre reste contrainte par des délais de développement minier longs et par la difficulté à remplacer rapidement les gisements existants. La tension est aussi renforcée par les contraintes actuelles sur l'approvisionnement en acide sulfurique, un intrant utilisé dans le traitement de certains minerais de cuivre, dont la disponibilité limitée peut freiner la production dans certaines régions. Le marché est actuellement proche de l'équilibre, mais l'écart pourrait se creuser à plus long terme puisque S&P Global estime que la production mondiale culminerait autour de 33 millions de tonnes dès 2030.
Sans accélération de l'investissement minier et du recyclage, le déficit potentiel de 10 millions de tonnes en 2040 placerait le marché face à un ajustement brutal, avec des prix plus élevés pour rationner le cuivre disponible et repousser les usages les moins rentables.
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