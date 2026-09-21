Cue Biopharma en forte hausse après les résultats positifs d'une étude de phase intermédiaire sur le CUE-221

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21 septembre - ** Les actions de Cue Biopharma CUE.O s'envolent de 28,9 % à 47,74 dollars lors des échanges avant l'ouverture

** La société annonce des résultats positifs issus d’une étude de phase intermédiaire sur le CUE-221 dans le traitement de l’urticaire

** Elle indique que les critères d'évaluation principaux et secondaires clés de la phase 2 ont été atteints

** Le chiffre d'affaires de CUE au deuxième trimestre a plus que doublé au début du mois

** Depuis le début de l’année jusqu’à la clôture d’hier, l’action a progressé de plus de 300 %