Cuba va suspendre les transactions Visa et Mastercard, invoquant les sanctions américaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec des précisions tirées du communiqué de la banque centrale et du contexte) par Dave Sherwood et Kylie Madry

Cuba suspendra les transactions par carte Visa et Mastercard à compter du 6 juin, a annoncé mercredi la banque centrale de ce pays des Caraïbes, invoquant les sanctions imposées par les États-Unis.

La banque centrale cubaine a déclaré que la banque étrangère qui traitait auparavant les transactions par carte de crédit avait pris la décision de limiter ses opérations à la suite d'un décret américain du 1er mai qui a considérablement élargi les sanctions sur le commerce avec Cuba.

“ En conséquence de cette décision, Cuba n'est plus en mesure de percevoir des revenus provenant de la vente de biens et de services via des cartes reconnues à l'échelle internationale telles que VISA et MASTERCARD ”, a déclaré la banque centrale dans un communiqué.

Le décret américain a provoqué un exode des entreprises de Cuba ces dernières semaines, notamment des chaînes hôtelières, des compagnies aériennes et des compagnies maritimes internationales, les investisseurs étrangers cherchant à se distancier des institutions de l'île sanctionnées par le gouvernement américain.