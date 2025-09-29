CSX nomme Steve Angel au poste de directeur général ; les actions sont en hausse

(Mises à jour)

29 septembre - ** Les actions de l'opérateur ferroviaire CSX

CSX.O ont augmenté de 3,6 % à 35 $

** La société nomme Steve Angel, , au poste de directeur général

** Angel succède à Joe Hinrichs

** La nomination d'Angel survient après que CSX ait fait face à la pression activiste d'Ancora Holdings pour poursuivre les options de fusion afin de remplacer Hinrichs

** La médiane des prévisions des 28 courtiers couvrant CSX est de 39 $ - données LSEG

**En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont augmenté de 9 % depuis le début de l'année