CSX nomme Steve Angel au poste de directeur général ; les actions sont en hausse

29 septembre - ** Les actions de l'opérateur ferroviaire CSX
CSX.O ont augmenté de 3,6 % à 35 $
** La société nomme Steve Angel, , au poste de directeur général
** Angel succède à Joe Hinrichs
** La nomination d'Angel survient après que CSX ait fait face à la pression activiste d'Ancora Holdings pour poursuivre les options de fusion afin de remplacer Hinrichs
** La médiane des prévisions des 28 courtiers couvrant CSX est de 39 $ - données LSEG
**En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont augmenté de 9 % depuis le début de l'année
