CSX nomme Steve Angel au poste de directeur général ; les actions sont en hausse
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 16:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

29 septembre - ** Les actions de l'opérateur ferroviaire CSX

CSX.O ont augmenté de 3,6 % à 35 $

** La société nomme Steve Angel, , au poste de directeur général

** Angel succède à Joe Hinrichs

** La nomination d'Angel survient après que CSX ait fait face à la pression activiste d'Ancora Holdings pour poursuivre les options de fusion afin de remplacer Hinrichs

** La médiane des prévisions des 28 courtiers couvrant CSX est de 39 $ - données LSEG

**En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont augmenté de 9 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CSX
35,1250 USD NASDAQ +3,28%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

