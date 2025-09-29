CSX nomme Steve Angel au poste de directeur général

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Stellantis a annoncé lundi la nomination du brésilien Joao Laranjo au poste de directeur financier, avec effet immédiat, à la suite de la démission inattendue de son prédécesseur Doug Ostermann "pour des raisons personnelles". Ce nouveau changement au sein de la ...
Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•29.09.2025•14:57•
Le ministère suisse de l'Economie a revu en légère hausse lundi son estimation de croissance du produit intérieur brut (PIB) suisse au deuxième trimestre, la relevant à 0,2% hors événements sportifs, contre 0,1% initialement annoncé en août. Il a également légèrement ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•29.09.2025•14:56•
L'inflation est repartie à la hausse en septembre pour atteindre 2,9% sur un an, soit deux dixièmes de point de plus qu'en août, selon une estimation provisoire publiée lundi par l'Institut national de Statistiques (INE). Après 2,7% en août, mois pendant lequel ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer