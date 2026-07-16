Csquare, soutenue par Brookfield, s'échange en baisse lors de ses débuts à New York après une introduction en bourse de 1,05 milliard de dollars

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16 juillet - ** Les actions de Csquare ( CSQR.N ), société de centres de données soutenue par Brookfield, reculent lors de leur entrée en bourse à New York après une introduction en bourse de 1,05 milliard de dollars américains

** Le titre a ouvert à20,90 dollars l'action, contre un prix d'introduction de 21 dollars; il clôturait en baisse de 2,2 % à 20,54 dollars

** CSQR a vendu 50 millions d'actions lors de son introduction en bourse à 21 dollars chacune, soit un prix inférieur à la fourchette annoncée comprise entre 23 et 27 dollars

** Brookfield BN.TO a créé Csquare, anciennement Centersquare, en 2024 en fusionnant Evoque et Cyxtera

** CSQR exploite des centres de données situés dans 21 grandes agglomérations aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni

** Elle est en concurrence avec Equinix EQIX.O , DataBank, CoreSite, Digital Realty Trust DLR.N , CyrusOne, Switch, TierPoint, Flexential et Cologix

** Certains analystes ont estimé que la société était fortement endettée; la dette à long terme totale de CSQR, nette de la dette à court terme, s’élevait à 4,8 milliards de dollars au 31 mars

** Certaines entités gérées par Brookfield Wealth Solutions

BNT.N ont accepté d’acquérir 3 millions d’actions CSQR dans le cadre de l’offre

** Au total, les entités gérées par Brookfield Wealth Solutions et les investisseurs présentés aux chefs de file par Brookfield ont accepté d’acheter pour 250 millions de dollars d’actions issues de l’offre