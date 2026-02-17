 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

CSL signe un accord de licence avec Eli Lilly pour le clazakizumab dans le traitement des maladies rénales
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 23:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du titre pour supprimer la référence erronée à l'accord de licence de CSL pour le clazakizumab d'Eli Lilly)

La société australienne CSL CSL.AX a déclaré mercredi avoir conclu un accord de licence exclusif avec Eli Lilly and Co LLY.N , lui accordant certains droits de développement et de commercialisation du clazakizumab, un anticorps visant à prévenir les maladies cardiaques et les décès chez les personnes souffrant d'insuffisance rénale au stade terminal.

CSL recevra un paiement initial de 100 millions de dollars et pourra prétendre à des paiements d'étape cliniques, réglementaires et commerciaux, ainsi qu'à des redevances sur les ventes nettes mondiales.

Le clazakizumab empêche l'IL-6 de se lier à son récepteur, ce qui pourrait freiner la cascade inflammatoire en aval qui est à l'origine des symptômes et de la progression de la maladie dans les troubles immuno-inflammatoires, a déclaré CSL.

"Le clazakizumab est un candidat thérapeutique prometteur qui pourrait avoir un impact significatif sur le traitement de diverses maladies immuno-inflammatoires et cardiovasculaires", a déclaré Bill Mezzanotte, responsable de la recherche et du développement chez CSL.

La société biopharmaceutique australienne a ajouté que la clôture de la transaction est soumise aux conditions habituelles.

Valeurs associées

CSL
90,930 EUR Tradegate -0,09%
ELI LILLY & CO
1 037,460 USD NYSE -0,29%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un hypermarché Carrefour à Aix-en-Provence
    Carrefour affiche un CA à +2,8% en 2025 avec la France et l'Espagne
    information fournie par Reuters 18.02.2026 00:16 

    Carrefour a fait état mardi d'une hausse ‌de 2,8% à données comparables de son chiffre d'affaires annuel, à 91,48 milliards d'euros, le ​géant français de la grande distribution citant une amélioration de la performance en France et en Espagne. Dans l'Hexagone, ... Lire la suite

  • Usine de Bayer Mexico à Lerma
    Bayer-Monsanto propose $10,25 mds dans le litige des cancers liés au Roundup
    information fournie par Reuters 18.02.2026 00:16 

    Bayer annonce mardi que sa division ‌Monsanto a proposé de verser 7,25 milliards d'euros dans le cadre d'un règlement judiciaire national aux ​Etats-Unis afin de solder les poursuites actuelles et à venir contre son désherbant Roundup, mis en cause pour plusieurs ... Lire la suite

  • Usine Verallia à Chateaubernard
    Verallia envisage de supprimer environ 360 emplois en France et en Allemagne
    information fournie par Reuters 18.02.2026 00:16 

    Le groupe verrier français ‌Verallia a annoncé mardi le lancement d’une "revue stratégique de ses sites ​industriels en Europe", incluant la possibilité d'une fermeture de site en Allemagne et de mise à l'arrêt de fours en France ​et au Royaume-Uni, et qui pourrait ... Lire la suite

  • Mouvements à la marge à Wall Street alors que la "tech" se relève
    Mouvements à la marge à Wall Street alors que la "tech" se relève
    information fournie par Reuters 18.02.2026 00:16 

    par Chuck Mikolajczak La Bourse de New York a ‌fini en légère hausse mardi, effaçant des pertes subies en début de séance, alors que les valeurs technologiques se sont ​redressées et que le secteur financier a progressé, contribuant aux gains du Dow Jones. L'indice ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank