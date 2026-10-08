CSG travaille sur SwarmShot, un système autonome de lutte antidrones

Le groupe européen de défense renforce ses activités dans les technologies de lutte contre les drones en participant au développement de SwarmShot, un système d'interception aérienne reposant sur des appareils réutilisables capables d'opérer en essaim.

CSG a annoncé, par l'intermédiaire de sa filiale américaine Federal Ammunition, un partenariat avec O.F. Mossberg & Sons et Palladyne AI pour développer SwarmShot, une solution destinée à neutraliser les drones hostiles.

Le système combinera des munitions spécialisées conçues par Federal Ammunition, un module d'armement aérien léger développé par Mossberg et les technologies d'autonomie de Palladyne AI. Plusieurs drones intercepteurs pourront ainsi coordonner leurs actions, se répartir les cibles et adapter leurs trajectoires en fonction de l'évolution des menaces.

Dans un premier temps, SwarmShot sera intégré au quadricoptère Gremlin-X de Palladyne AI, avant une éventuelle commercialisation sous forme de kit adaptable à d'autres plateformes.

Cette technologie vise notamment à protéger les installations militaires, les bases aériennes, les navires et les infrastructures stratégiques, tout en proposant une alternative potentiellement moins coûteuse aux systèmes d'interception reposant sur des missiles.

Le programme doit encore franchir plusieurs étapes d'essais, notamment des tests de tir en vol et de coordination entre intercepteurs. Aucun calendrier de développement ni montant financier n'a été communiqué.

Pour l'instant l'enthousiasme des marchés reste limité : le titre progresse ce matin de 0,5% à la Bourse d'Amsterdam.