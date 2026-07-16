CSG signe un contrat de 20 MUSD au Vietnam

Le groupe tchèque poursuit la modernisation du contrôle aérien civil vietnamien, tandis que plusieurs autres projets restent en cours d'exécution.

CSG annonce que sa filiale Eldis Pardubice a achevé une étape majeure de son contrat avec Vietnam Air Traffic Management Corporation (VATM), après la réussite des essais d'acceptation en usine des premiers systèmes radar destinés au Vietnam. Le client a validé les équipements en vue de leur livraison et de leur installation.

Le projet porte sur la fourniture et l'installation de 8 systèmes radar pour une valeur totale supérieure à 20 MUSD, dans le cadre de contrats signés en février et décembre 2025. Une première phase prévoit l'équipement de 5 sites avec des radars de surveillance combinés et des radars secondaires Mode S.

Un second projet, portant sur 3 sites supplémentaires, est actuellement en phase de formation des opérateurs techniques, avant les essais d'acceptation en usine puis l'expédition des équipements au Vietnam.

CSG souligne que ces contrats renforcent la position d'Eldis Pardubice sur le marché vietnamien, où la société avait déjà livré 3 systèmes radar au ministère de la Défense entre 2018 et 2020. Le groupe rappelle également que le Vietnam constitue un marché stratégique en Asie du Sud-Est, où il mène aussi des projets de modernisation militaire et de fourniture d'équipements de défense.

Le titre CSG recule de 1,7% à la Bourse d'Amsterdam en début d'après-midi.