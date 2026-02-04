CSG se rapproche de Bruxelles... pour peser sur les décisions européennes
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 13:04
CSG annonce l'ouverture, début février, d'un bureau permanent à Bruxelles, devenant la première entreprise de défense originaire de la République tchèque et de Slovaquie à s'y implanter durablement. Cette initiative intervient après l'adhésion récente de CSG à l'ASD (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe), renforçant sa présence au coeur du processus législatif européen.
Le bureau, situé à proximité du Parlement européen, permettra au groupe d'accroître sa visibilité, de suivre les évolutions réglementaires et de renforcer le dialogue avec les institutions et partenaires européens.
CSG entend notamment s'impliquer dans les débats sur la simplification législative, la réduction des charges administratives et les instruments financiers européens de soutien à la défense, dont le Fonds européen de la défense.
Le groupe est déjà présent dans plusieurs accords-cadres européens, notamment pour les véhicules Tatra, susceptibles d'être financés via le programme SAFE.
Selon Jan Hamácek, cette implantation vise à faire entendre plus clairement la voix de l'industrie de défense tchèque et slovaque à Bruxelles. L'ouverture de ce bureau s'inscrit dans la dynamique de croissance du groupe, renforcée par son introduction en Bourse sur Euronext Amsterdam le 23 janvier, qui a valorisé CSG à plus de 700 milliards de couronnes tchèques selon Bloomberg (soit environ 28,7 milliards d'euros).
Valeurs associées
|32,4100 EUR
|Euronext Amsterdam
|+1,73%
A lire aussi
-
Le collégien qui a gravement poignardé mardi une enseignante en classe à Sanary-sur-Mer, dont l'état est toujours préoccupant, a expliqué en garde à vue avoir pris un couteau dans sa cuisine car il avait "trop de haine", reprochant à sa professeure "plusieurs incidents". ... Lire la suite
-
Uber Technologies UBER.N a annoncé mercredi prévoir un bénéfice en-dessous des attentes du marché pour le premier trimestre, la société de VTC affichant des résultats inférieurs aux estimations pour le quatrième trimestre. Le groupe anticipe un bénéfice par action ... Lire la suite
-
Donald Trump s'en est pris mardi à une journaliste de CNN qui l'interrogeait sur le dossier Epstein. Le président américain a jugé que le moment était venu pour les Etats-Unis de tourner la page après la publication d'une masse de documents provenant du dossier ... Lire la suite
-
En plein rebondissement de l'affaire Epstein, l'ex-prince Andrew a fini par s'exiler cette semaine loin de Windsor, sans pour autant échapper aux soupçons qui s'accumulent autour de lui. C'est le Sun qui a révélé le premier, tard mardi, le départ la veille au soir ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer