CSG se rapproche de Bruxelles... pour peser sur les décisions européennes
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 13:04

Le groupe industriel et technologique tchèque renforce sa présence institutionnelle au coeur de l'Union européenne, dans un contexte de montée en puissance des enjeux de défense.

CSG annonce l'ouverture, début février, d'un bureau permanent à Bruxelles, devenant la première entreprise de défense originaire de la République tchèque et de Slovaquie à s'y implanter durablement. Cette initiative intervient après l'adhésion récente de CSG à l'ASD (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe), renforçant sa présence au coeur du processus législatif européen.

Le bureau, situé à proximité du Parlement européen, permettra au groupe d'accroître sa visibilité, de suivre les évolutions réglementaires et de renforcer le dialogue avec les institutions et partenaires européens.

CSG entend notamment s'impliquer dans les débats sur la simplification législative, la réduction des charges administratives et les instruments financiers européens de soutien à la défense, dont le Fonds européen de la défense.

Le groupe est déjà présent dans plusieurs accords-cadres européens, notamment pour les véhicules Tatra, susceptibles d'être financés via le programme SAFE.

Selon Jan Hamácek, cette implantation vise à faire entendre plus clairement la voix de l'industrie de défense tchèque et slovaque à Bruxelles. L'ouverture de ce bureau s'inscrit dans la dynamique de croissance du groupe, renforcée par son introduction en Bourse sur Euronext Amsterdam le 23 janvier, qui a valorisé CSG à plus de 700 milliards de couronnes tchèques selon Bloomberg (soit environ 28,7 milliards d'euros).

CSG

Valeurs associées

CSG BR RG-144A
32,4100 EUR Euronext Amsterdam +1,73%
