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CSG s'intéresserait à une prise de participation dans KNDS, le titre grimpe
information fournie par Zonebourse 14/05/2026 à 15:43

Le groupe d'armement gagne du terrain à la Bourse d'Amsterdam après des informations du Financial Times évoquant son intérêt pour une prise de participation significative dans KNDS. Une opération que Jefferies juge toutefois "peu probable".

Le Financial Times a rapporté hier que Czechoslovak Group (CSG) s'est rapproché des familles allemandes qui détiennent la moitié de KNDS avec l'objectif d'acquérir une participation significative. Selon la quotidien britannique, cette opération permettrait à CSG de jouer un rôle dans la consolidation de l'industrie européenne de la défense.

Réagissant à cette information, Cholé Lemarie, analyste chez Jefferies, juge cette transaction "peu probable compte tenu du caractère stratégique de KNDS pour les gouvernements français et allemand, dont l'accord serait nécessaire pour toute modification de la structure actionnariale de KNDS".

La spécialiste ajoute que CSG collabore déjà avec KNDS, notamment en fournissant les châssis du canon automoteur Caesar de KNDS France, ainsi qu'en agissant comme intégrateur du programme Caesar, en particulier pour les exemplaires commandés par l'armée tchèque. Le groupe a également remporté un contrat auprès de KNDS portant sur la production de 150 coques de Leopard 2A8.

"Nous estimons qu'un approfondissement de ces partenariats constitue une voie plus crédible pour soutenir la montée en cadence industrielle nécessaire dans les systèmes terrestres", conclut l'analyste.

Le titre CSG progressait de 2,5% peu après 15h30.

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