CSG s'intéresserait à une prise de participation dans KNDS, le titre grimpe
information fournie par Zonebourse 14/05/2026 à 15:43
Le Financial Times a rapporté hier que Czechoslovak Group (CSG) s'est rapproché des familles allemandes qui détiennent la moitié de KNDS avec l'objectif d'acquérir une participation significative. Selon la quotidien britannique, cette opération permettrait à CSG de jouer un rôle dans la consolidation de l'industrie européenne de la défense.
Réagissant à cette information, Cholé Lemarie, analyste chez Jefferies, juge cette transaction "peu probable compte tenu du caractère stratégique de KNDS pour les gouvernements français et allemand, dont l'accord serait nécessaire pour toute modification de la structure actionnariale de KNDS".
La spécialiste ajoute que CSG collabore déjà avec KNDS, notamment en fournissant les châssis du canon automoteur Caesar de KNDS France, ainsi qu'en agissant comme intégrateur du programme Caesar, en particulier pour les exemplaires commandés par l'armée tchèque. Le groupe a également remporté un contrat auprès de KNDS portant sur la production de 150 coques de Leopard 2A8.
"Nous estimons qu'un approfondissement de ces partenariats constitue une voie plus crédible pour soutenir la montée en cadence industrielle nécessaire dans les systèmes terrestres", conclut l'analyste.
Le titre CSG progressait de 2,5% peu après 15h30.
Valeurs associées
|16,232 EUR
|Euronext Amsterdam
|+1,77%
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert en légère hausse jeudi, les investisseurs analysant une série de données économiques qui constituent un signe supplémentaire d'inflation, tandis que Nvidia atteint un record et que les investisseurs suivent de près le sommet sino-américain ... Lire la suite
-
Les ventes au détail aux Etats-Unis ont progressé en avril conformément aux prévisions, une hausse en partie due à l'effet de l'inflation provoquée par le conflit au Moyen-Orient, montrent les données publiées jeudi par le département du Commerce. Elles ont ... Lire la suite
-
Dans un secteur qui carbure aux prophéties et aux coups d'éclat, le Canadien Cohere revendique son contrepied à la Silicon Valley: pas de spéculations sur une IA toute-puissante ni de querelles publiques. Avec une question: est-ce que ça rapporte ? "Cohere est ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, s'attendant à des avancées pour les entreprises américaines et le commerce mondial grâce à la rencontre à Pékin entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping. Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|8 068,76
|+0,76%
|1,63
|+32,74%
|46,82
|+6,17%
|0,1412
|-15,75%
|152,4
|-2,21%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer