CSG retenu par l'US Army pour un programme de 4,2 MdsUSD

Le groupe de défense, via sa filiale MSM North America, figure parmi les entreprises sélectionnées pour participer à la modernisation de sept usines de munitions militaires aux Etats-Unis, dans le cadre d'un programme de cinq ans. Pour l'instant, les investisseurs ne semblent pas convaincus : le titre recule de 0,9% en début de matin, à 13,4 euros.

CSG indique ce matin avoir obtenu un contrat-cadre auprès de l'armée américaine lui permettant de concourir à des projets de modernisation d'installations de production de munitions. Le programme, doté d'un plafond global d'environ 4,2 milliards de dollars, prévoit la construction de nouvelles infrastructures, l'automatisation et l'introduction de technologies de fabrication avancées.

Ce montant concerne l'ensemble des entreprises sélectionnées. Les contrats seront attribués individuellement à l'issue de nouveaux appels d'offres, sans garantie de commandes pour MSM North America.

Cette sélection s'appuie sur un précédent contrat remporté en août 2025, d'une valeur pouvant atteindre 635 millions de dollars, pour la construction du Future Artillery Complex dans l'Iowa. Cette installation, dont la mise en service est prévue en 2029, devrait pouvoir charger jusqu'à 36 000 obus d'artillerie de 155 mm par mois.