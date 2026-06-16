CSG renforce son partenariat avec Ukrainian Armor

CSG fait part d'un accord de partenariat stratégique entre sa filiale AviaNera Technologies et Ukrainian Armor, visant à renforcer leur coopération dans le développement et la fourniture de solutions de motorisation de pointe pour les systèmes de missiles et de drones ukrainiens.

Signé lundi à Paris, lors de la première journée d'Eurosatory 2026, cet accord prévoit que les partenaires coopéreront à la fourniture de moteurs de différentes puissances pour les plateformes de missiles et de drones ukrainiennes.

Selon le groupe de défense tchèque, dont l'action est cotée à Amsterdam, où elle prend 2,5% à plus de 14,2 EUR ce mardi, ce partenariat prévoit également la création future de coentreprises, l'expansion des capacités de production et la localisation des technologies concernées en Ukraine.

"AviaNera développe rapidement sa production de systèmes de propulsion pour drones et missiles guidés. Ces systèmes constituent souvent le goulot d'étranglement de leur production", met en avant Pavel Cechal, directeur général d'AviaNera Technologies.

"Ukrainian Armor est depuis longtemps un partenaire solide de CSG, et la coopération dans la production de systèmes de propulsion s'inscrit dans la continuité du projet de production sous licence de munitions de calibre occidental, que CSG a mené à bien avec Ukrainian Armor l'année dernière", poursuit-il.