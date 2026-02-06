 Aller au contenu principal
CSG renforce sa gouvernance après son introduction en Bourse
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 10:32

Le groupe industriel et de défense consolide sa structure de direction après son arrivée sur Euronext Amsterdam, en élargissant son conseil d'administration et en structurant sa communication financière.

CSG annonce avoir renforcé sa gouvernance à la suite de son introduction en Bourse sur Euronext Amsterdam intervenue le 23 janvier. Le groupe a élargi son conseil d'administration avec la nomination de 4 administrateurs indépendants et créé un poste de responsable des relations investisseurs afin d'accompagner son développement comme société cotée.

Désormais organisé selon un conseil moniste régi par le droit néerlandais, l'organe de gouvernance combine fonctions exécutives et de supervision. L'équipe dirigeante exécutive reste conduite par Michal Strnad, président-directeur général, entouré notamment du directeur financier (CFO), du directeur des opérations (COO) et des responsables juridiques et des acquisitions.

Les nouveaux administrateurs indépendants apportent des expertises couvrant la défense, les marchés financiers, la gouvernance et la banque d'investissement.

CSG a également nommé Peter Russell au poste nouvellement créé de directeur des relations investisseurs, chargé de structurer le dialogue avec les marchés et les analystes internationaux. Cette évolution vise à renforcer la transparence, la crédibilité et la discipline de gouvernance du groupe en tant qu'émetteur coté.

CSG progresse de 0,3% ce matin à Amsterdam.

