CSG remporte une commande auprès du groupe polonais Dezamet

CSG annonce la signature avec le groupe polonais Dezamet, filiale de Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), d'un accord d'une valeur supérieure à 100 MEUR portant sur la fourniture de composants destinés à la production de munitions d'artillerie de 155 mm.

L'accord, signé le 24 juillet, prévoit notamment la fourniture de composants pyrotechniques et de sous-ensembles utilisés dans la fabrication de fusées. L'exécution de cette commande est le fruit d'une coopération de longue date entre le groupe de défense tchèque et PGZ.

Dans le cadre du partenariat entre CSG et PGZ, le transfert de connaissances et de technologies en provenance de CSG a permis aux usines polonaises de lancer la production en série de munitions d'artillerie destinées, entre autres, aux obusiers automoteurs Krab.

Ces munitions sont fournies aux forces armées polonaises dans le cadre d'un accord d'exécution conclu en décembre 2023 entre le consortium PGZ-Amunicja et l'Agence polonaise de l'armement. D'une valeur de près de 11 MdsPLN, cet accord est mis en oeuvre sur la période 2024-2029.